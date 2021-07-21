春明潤　色慾空姐愛男優

因為疫情搞到各行各業都受到影響，尤其航空業界更係重災區，唔少人都因而失業，為咗維持生計，佢哋惟有轉行，唔知係咪咁，所以前空姐春明潤決定下海拍AV呢？

美熟戰鬥格

鍾意欣賞美熟女系AV女優，就一定要留意AV廠Madonna嘅出品，因為佢專攻美熟女，個個都極具韻味，而且仲身材一流，好似白木優子、北条麻妃以及近期改名叫愛弓涼嘅三浦步美等，都係熟女迷心中嘅女神，而今日同大家見面嘅春明潤就係佢哋嘅師妹喇。

今年29歲嘅佢，女人味相當出眾，雙眼流露出一種慾求不滿嘅飢渴，睇落好似想將所有男人吞落肚一樣！不過，見到阿妹咁有魅力，加埋身材有前又有後，相信男士們都唔會抗拒啦！仲有，佢身上肉地結實，一睇就知係戰鬥格，如果喺上床對戰，真係未知鹿死誰手，仲分分鐘畀佢榨乾到一滴不留呀！

博覽群「鵰」

佢喺上年2020年9月以AV廠Madonna專屬新人身份登場，當時除咗以過人韻味以及婀娜身材作為賣點外，佢仲有一個非常吸引AV迷注意嘅身份，就係空姐喇！佢自稱曾經做過國際飛機航線嘅空姐，至於咩原因下海拍AV就未有提及，但卻自爆做空姐時嘅艷遇！

佢話美國男人耐力十足，意大利男人則「長度」正常，仲話法國男人「架生」相當長，不過比較柔軟，唔似得拍AV時嘅男優咁「硬淨」且勁度十足喎！可能因為男優令佢興奮無比，所以從其AV作品中，可以見到佢嘅反應相當強烈，而且好容易就引爆潮吹，唔怪得咁多人當日本AV男優係偶像啦！

從春明潤嘅社交網可以睇到好多生活片段，另外亦可以留意到佢最新嘅AV作品消息，當然仲有好多性感照畀大家欣賞啦！

Profile

年齡：29歲

身高：5呎3吋

三圍：35C-24-34