純情女優　眾籌推出10周年寫真

呢期嘅新聞無獨有偶，兩單都同手指有關，而且跟男士有切身關係添！另外，日本有純情系寫真女優為推出10周年寫真集搞網上眾籌，唔知大家有冇興趣呢？

目標金額$17.5萬

日本有唔少純情系嘅寫真女優，其中就有呢位今年25歲嘅前田美里。為咗慶祝出道10周年，佢早前聯乘日本雜誌《FLASH》，喺日本眾籌網站為出道10周年寫真集進行眾籌。

美里表示，雖然佢早喺15歲已經出道，但卻發現原來自己從未推出過寫真集，而每當睇到唔少女優偶像推出寫真集時，內心總會有點遺撼，因此就決定喺出道10周年呢個日子，推出寫真集作為紀念。憑住佢喺日本寫真界嘅人氣，眾籌計劃甫推出，便獲得超過59萬日圓嘅資金，睇嚟到8月底嘅眾籌限期前，目標金額250萬日圓（約HK$17.5萬元）應好快達成喇！

日男指入染性病？

如果唔知乜嘢叫「指入」，只要上網搵吓「加藤鷹之手」就會明白晒！提起「指入」嘅原因，係因為早前日本有位男網民，因為玩「指入」玩到感染咗性病。呢位叫「Saico Nanpa」嘅網民聲稱，喺前一晚跟女伴玩「指入」遊戲時，第二日手指及手掌變得紅腫及刺痛，而紅腫範疇更隨住手臂，經腋下蔓延至下巴！之後佢去醫院檢查，醫生稱是感染性病，而佢喺貼文中稱，以後唔敢再將手指放入女伴嘅蜜洞。

雖然佢圖文並茂，但有網民卻質疑事件可信性，亦有網民解釋若然手指有傷口，真係有機會感染性病，故此要玩「指入」最好用上手指安全套。

指長比跟兵器無關

乜嘢叫「指長比」？即係無名指比食指長咁解。原來外國人相信，男士嘅無名指比食指長嘅話，兵器亦會較長，愈長兵器相對更長。俄羅斯國家研究大學高等經濟學院（HSE）嘅科學家便對此進行研究，搵嚟7,500名男士作為研究對象，結果發現指長比跟陰莖長短，兩者之間並無任何關係，情況等同有外國人深信，腳掌愈大兵器愈長嘅講法一樣，均係無科學根據。

咁兵器長短又同乜嘢有關？研究團隊嘅科學家Marina Butovskaya表示，兵器長短係跟遺傳及特定環境因素有關，當中嘅環境因素包括飲食及壓力等，均會為男士兵器長短造成重要嘅影響。