高妹朱智賢陳曉華得個樣　打排球慘輸梁麗翹

無綫節目《明星運動會》今晚（21日）播出最終回，多個項目迎來決賽，其中女子排球雖然朱智賢、陳曉華等高妹的藍組身材有優勢，但有教練助陣的紅組以技巧取勝，以兩局勝過藍組奪金，梁麗翹更開心到喊。

游泳比賽方面，男子50米自由式決賽由葉家泓勝出、盛勁為第二。男子50米蛙式就由李偉霆勝出。男子接力泳賽亦由葉家泓的隊伍勝出。至於女子組50米自由式決賽就由大熱何泳芍勝出，亞軍及季軍就分別是何慈茵及郭柏妍。女子50米蛙式同樣由何泳芍勝出，今次就郭柏妍第二、葉蒨文第三。女子接力泳賽由紅隊勝出，因為不夠人，何泳芍要游兩棒，但最後該隊都勝出。

男子足球決賽，藍隊許俊豪被綠隊潘梓鋒兩次衝撞，期間許俊豪又被三個對手撞低，認真黑仔，但他為隊伍入了一球，最後藍隊以3:0勝出。

田徑方面有跑步、跳高、跳遠、擲鐵餅、鉛球等項目，其中男子100米跑步決賽由潘梓峰勝出，許俊豪贏得男子400米跑等項目。女子組方面李思雅及何慈茵表現最好，其中李思雅贏得100米決賽，而何慈茵就贏得400米決賽。

經過多個賽事後，最後綠隊以19個金牌、16個銀牌、17個銅牌，合共52個獎牌勝過藍隊及紅隊。