【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月十三辛未土建日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：掃舍、拆卸、治病

忌：嫁娶、開業、移居

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、3、5、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座

愈是急於求成愈易出錯，宜看清形勢才行動。

金牛座

毋須妄自菲薄，也不應高估自己，以免吃虧。

雙子座

理財宜審慎，投資要看清形勢，勿輕舉妄動。

巨蟹座

處理人事問題要小心，自作聰明將會惹麻煩。

獅子座

心情低落，只想一個人靜靜，不想理睬別人。

處女座

遇上求財機會要當機立斷，不能太畏首畏尾。

天秤座

投資股市宜聽取專家意見，擅自作主易出事。

天蠍座

幫人也要量力而為，沒十足把握就別做承諾。

人馬座

身邊人的閒話是煩惱源頭，有時不能太介懷。

山羊座

無力改變不公現象，提防負面情緒愈積愈多。

水瓶座

被小人惡意貶低，心情極差，切勿自暴自棄。

雙魚座

勉強冇幸福，既然甚麼都不想做，索性休息吧！

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）兔 吉星照

（跌）龍 阻滯多

鼠

自信心強，放膽發揮潛能，對事業有利。

牛

是日沖煞，只要努力耕耘，總會有收穫。

虎

工作順利，士氣高昂，有利見客傾生意。

兔

得到吉星守護左右，各種好事接踵而來。

龍

頭頭碰着黑，建議保持冷靜，抛開雜念。

蛇

心情愉快，幹勁十足，工作表現受讚賞。

馬

得貴人提點，有機會在職場上脫穎而出。

羊

情緒起伏不定，多關注健康，小心病倒。

猴

事業發展平穩，宜趁公餘陪伴一下家人。

雞

人氣下滑，宜謹言慎行，避免介入是非。

狗

有人向你送秋波，單身者不妨大方接受。

豬

身心不在狀態，易錯失事業發展的良機。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

世間一切都是「吉中有凶、凶中有吉」

《易經》不斷提醒我們吉中有凶、凶中有吉，但何為吉？何為凶？許多人都分不清，因為對於吉、凶，每個人的觀點都不同。有的人貪財，認為有錢就算是吉；有的人貪名，認為出名就算是吉；有的人貪權，有一官半職加身，便認為是吉。結果呢？有的人有了錢，因財惹禍；有的人出了名，是臭名遠播；有的人因官職而連累九族。

學八字或者幫人批八字，正確的價值觀和思維是必備的。

古書很喜歡在命格上找出用神，認為找對了用神，流年或者大運碰上了，就是絕對的吉！當然我認為這是錯的，所以一直以來我都對於所謂「用神」不太重視。為甚麼呢？因為「用神」也是包含着吉、凶。

命理古書一直過於推崇「用神」，以致研究八字命理的後人迷信「用神」，這是單向思維，但缺乏了多面思維，最後只會令自己停滯不前。

一個功力高的命理師，會清楚解釋出所謂「用神」在命格上的好影響和壞影響；所謂「忌神」出現在命格上的壞影響和好影響。宇宙一切事物的發生，都沒有絕對的好，也沒有絕對的壞。保持一顆中庸之心，細敲命格「用神」的吉凶、「忌神」的吉凶，才是一個值得信賴的命理師。