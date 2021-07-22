將《無聲吶喊》拍成電影　孔劉成功令全韓國關注性侵案

在亞洲地區爆紅的韓國42歲男神孔劉，曾主演多部經典作品，除了韓劇《咖啡王子》、《鬼怪》及電影《屍殺列車》之外，亦不得不提與女星鄭有美合演的電影《無聲吶喊》，電影喚醒外界關注韓國光州仁和襲啞學校的智障學生慘遭教職員性侵犯及暴力對待一案，更令本來獲判緩刑的前教職員金先生被改判入獄12年，而促請原版小說拍成電影的一等功臣正是孔劉。

《無聲吶喊》改編自同名網絡小說，旨在揭發光州仁和聾啞學校的學生自2000年起的五年裏，遭該校數名教職員性侵犯及暴力對待的真人真事，但涉案者卻因權力階層極力掩蓋真相而最終得以逍遙法外，而孔劉飾演任教一所聾啞學校的美術教師，並揭發校內學生慘遭該校教職員性侵犯及暴力對待，雖然電影被列為限制級電影，但依然吸引逾467萬人入場觀看。

孔劉曾在電影的發布會上解釋要將小說拍成電影的原因：「我在當兵時，指揮官為了祝賀我晉升兵長，送了《無聲吶喊》這本小說給我，由我打開這本書到看到最後一頁那一刻，我投入得完全不知道時間是怎樣過去，雖然不知道原因，但我感受到很大的心跳聲。」

他在休假時通過友人問原著作家孔枝泳會否想將小說拍成電影，而當時他便想着假如有機會將其拍成電影，他一直要參演，退伍後更立即與事務所奔走籌資，最後成功促成小說拍成電影，電影上映後引起很大回響，除了侵犯學生的金先生被改判入獄12年之外，亦令「性暴力犯罪處罰修正案」成功在國會通過，孔劉可謂功不可沒。