東方日報C1：關楓馨紋身遮唔住　陳聖瑜瘀晒扣分

港姐入圍佳麗昨日首度以泳裝亮相，「星二代」關楓馨的紋身亦無所遁形，陳聖瑜腹部則出現一撻撻的「神秘瘀痕」，兩大熱門出閘脫腳，造就表現穩定的梁凱晴先贏一仗！

《2021香港小姐競選》入圍佳麗近日到西貢一間酒店「閉關」10日特訓，佳麗昨日由大會安排下首度穿泳裝見傳媒，但亮相時發現少了4位佳麗，原來兩位高學歷佳麗包括碩士生賴彥妤與英國劍橋畢業的馬祖雁、朱綽盈、趙美倫已經出局，佳麗由入營前的28位減到24位，大會更揚言「出關」前會再有淘汰。

佳麗穿泳裝見真章，普遍身形平均，有樣有身材，當中不乏省鏡佳麗，兩大熱門陳聖瑜與梁凱晴皆是樣靚身材正，加上狀態甚弗，鬥得難分難解。不過，陳聖瑜出場時被發現右腹出現一撻撻的「神秘瘀痕」，令外觀略為扣分，比梁凱晴遜色。

「希望對參選冇影響！」

參選以來一直是風頭躉的「星二代」關禮傑女兒關楓馨，穿泳裝出場時右邊肋骨位置的紋身無所遁形，雖然大會已用厚粉為她遮蔽紋身，但英文字紋身仍若隱若現，除了紋身外，更驚現「豪華臀」，下盤略嫌鬆弛，身形有待改善。講到身上的紋身，她起初也支吾以對，要向大會求助，隨後則大方承認說：「好細個已經紋咗，冇乜特別意思，亦冇諗過要洗咗個紋身。」講到過往有紋身的佳麗通常三甲不入，她說：「都冇諗咁遠，希望對參選冇影響，呢個紋身都係身體一部分，如果因為咁而冇獎都會接受到，總之參賽就要做到最好啦！」她又稱首次穿泳裝心情緊張，直言對下圍不滿意，覺得要靠性格、口才與價值觀取勝。

陳聖瑜講到「神秘瘀痕」， 她連忙解釋：「係瘀傷嚟，呢幾日進行戶外活動時撞瘀咗，加上蚊瘌，自己就𢱑到咁。」而梁凱晴滿意自己穿泳裝的表現，但覺得肌肉可以再練得緊緻點，最滿意自己的23.5吋纖腰。兩人又指事前未獲預早通知要穿泳衣，故感到相當突然，惟有早餐盡量少吃一點。講到多位佳麗上圍身材豐滿，她們皆表示羨慕佳麗的曲線美。

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