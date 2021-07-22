東京採訪奧運　吳業坤每日得15分鐘出街買補給

東京奧運會喺周五（23日）就開幕，有份去東京做採訪工作嘅吳業坤同周奕瑋，就喺《東張西望》分享喺疫情受管制吓，每日都要面臨嘅挑戰。原來佢哋每日都有15分鐘限時出街補給，可以走出指定嘅酒店，到最近嘅便利店買日用品，但如超時就可能被沒收記者證，見佢哋好似如臨大敵咁，戴晒口罩又各自揸住自拍神器出動，佢哋先要喺酒店保安員度登記個人資料同外出時間先，之後就要以極速1分鐘時間，急步行去便利店度買嘢。

由於呢15分鐘相當寶貴，所以佢哋要爭取時間分頭買嘢，話自己冇底褲嘅吳業坤，就第一時間去買底褲，仲面對鏡頭話：「中碼啦，雖然我覺得係大碼。」之後就滙合周奕瑋買微波爐叮叮飯盒，再排隊畀錢，再放飯盒入對微波爐幾分鐘等翻熱，當驚見只淨番1分19秒就夠鐘時，兩條仔唔理個飯盒又幾「辣手」照拎走，兩人一手拎住膠袋，另一隻手就捧住飯盒飛奔返酒店，喺呢個生死時刻中就出事，吳業坤個飯盒蓋跌咗落地，唔想做垃圾蟲就停步嘅佢，邊烏低身邊叫周奕瑋走先，而周奕瑋真係好聽話跑住走，好在連仆帶跑最終都趕得切喺「死線」前返到酒店。

嚇到差啲標尿嘅吳業坤話：「冇諗到差啲因為一舊垃圾，而令我變咗一舊垃圾。」周奕瑋話如果有一天被人逮捕，或收咗記者證就唔好怪佢哋，吳業坤就答周奕瑋：「唔會啦，我依家識掉低你，你掉低咗我一次。」似乎「嬲嬲豬」位戰友大難臨頭各自飛喎。