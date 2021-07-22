接種疫苗有獎抽！EGL東瀛遊送你1年大阪．沖繩酒店免費住宿

EGL東瀛遊即日至9月15日推出「打完針開心去旅行大抽獎」，超級大獎為一年免費入住大阪逸之彩溫泉酒店及沖繩逸之彩溫泉度假酒店雙人客房，包每天豐富自助早餐。（互聯網）

【營業資訊】為支持疫苗接種計劃，EGL東瀛遊推出「打完針開心去旅行大抽獎」，即日至9月15日晚上11:59分前於東瀛遊網站開放接受登記。只要在9月15日或之前在香港完成兩劑新冠疫苗接種及年滿18歲，並持有香港身份證的香港市民便可以參加抽獎。該抽獎會送出總值超過港幣200萬元、合共1,843份旅遊獎賞。超級大獎為一年免費入住東瀛遊集團旗下的大阪逸之彩溫泉酒店及沖繩逸之彩溫泉度假酒店（價值港幣$400,000，名額乙份），更送出多份豐富獎品，有機會贏取日本機票酒店套票、郵輪旅遊禮券及日本旅行團旅遊禮券等。得獎結果將於9月24日在抽獎網站公布及稍後在本地報章刊登，所有得獎者將以登記時提供的流動電話號碼或電郵獲個別通知。每名合資格參加者可獲得一次抽獎機會，任何重複登記將不予受理。領取獎品時，得獎者必須出示香港身份證正本及香港衞生署發出的新冠疫苗接種紀錄正本或電子紀錄以作核實身份之用。

「打完針開心去旅行大抽獎」獎品包括：

超級大獎（名額乙份）

港幣$400,000一年免費任住EGL東瀛遊集團旗下的大阪逸之彩溫泉酒店及沖繩逸之彩溫泉度假酒店雙人客房，包每天豐富自助早餐。

二獎（名額乙份）

港幣$350,000的一年免費任住EGL東瀛遊集團旗下的大阪逸之彩溫泉酒店雙人客房，包每天豐富自助早餐。

三獎（名額乙份）

港幣$300,000的一年免費任住EGL東瀛遊集團旗下的型格沖繩逸之彩溫泉度假酒店雙人客房，包每天豐富自助早餐。

四獎（名額20份）

HK Express來回大阪機票乙張及1晚大阪逸之彩溫泉酒店雙人客房，包豐富自助早餐，名額合共20份，總值約港幣$60,000。

五獎（名額20份）

HK Express來回沖繩機票乙張及1晚型格沖繩逸之彩溫泉度假酒店，雙人客房，包豐富自助早餐，名額合共20份，總值約港幣$56,000

六獎（名額1,000份）

送出 EGL東瀛遊香港海上假期Seacation皇家加勒比海郵輪/星夢郵輪港幣$500旅遊禮券乙張，名額合共1,000份，總值約港幣$500,000

七獎（名額800份）

送出EGL東瀛遊日本旅行團港幣$500旅遊禮券乙張，名額合共800份，總值約港幣$400,000。