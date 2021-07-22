鄧詠雪搞海底影展　潛水愛好者望梅止渴！

藝人鄧詠雪（Suetzi）原定喺呢個月或下個月再去台灣繼續拍攝工作，可惜遭台灣疫情嚴重而被迫煞停，佢話：「其實證件都批晒，我都準備好晒，但係依然台灣仲係第3級管制，封晒關，所以暫時留喺香港，去酒店staycation，着泳衣曬吓太陽、游吓水，做吓運動先囉。」

她又話一直都有留意台灣嘅情況，知道當地台灣人都好慘，每日都係返工、放工，其餘時間都要留喺屋企，肚餓都只係叫外賣或自己煮，唔會再出街食飯，所以佢都祝願台灣疫情早日受控制，可以恢復開關：「我知有好多港、台兩地情侶、夫妻，因為疫情分異兩地成年咁耐，希望快啲恢復正常，等佢哋可以見番面，我又可以去台灣做嘢。」

雖然台灣之旅未能成行，但佢都唔得閒，因為好多朋友知佢鍾意潛水，影過好多做美人魚嘅水底潛影相，所以就慫恿佢開海底影展，佢話都心動緊：「都想畀人睇吓世界各地嘅海底係點，水底影相又係點，亦都想借呢個相展，帶出海洋保育嘅訊息，又可以畀好耐冇去潛水嘅愛好者，睇相當望梅止渴，頂住啲潛水癮先，依家我仲構思緊，物色緊場地，如果有贊助想合作，梗係無任歡迎啦。」