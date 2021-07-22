前夫出軌17次｜台灣藝人患病暴肥　8個月勁減40kg回復美態

台灣藝人胡盈禎（小禎）2017年以8個月時間，由體重198磅勁減88磅，體脂41%減至19.7%，回復昔日美態。自此佢愛上做運動，更於台北開設健身中心，以過來人身份助人減肥。近日，小禎於社交網發起「肥變瘦Photo challenge」，佢晒出當年身形暴脹嘅舊照，以及現時只有13.5%體脂嘅相片，依家6舊腹肌、人魚線出晒嚟，身形完美無瑕！

不過，佢嘅感情生活就相反，整形醫生前夫李進良17次背妻偷食，最難睇係次次被傳媒捉到正！原來2007年結婚前夕，已發現對方同其他女人開房，而佢選擇畀機會前夫：「就當他是單身派對的一夜狂歡。」呢種大方似乎仲寬容過《大叔的愛》突然轉「基」嘅「KK」老婆！小禎一直畀機會，前夫卻無限挑戰佢嘅底線，當中「診所藏嬌」小三長駐身邊，最後忍無可忍婚後5年決定分居，但係為咗女兒遲遲未簽字離婚，直到2019年終於宣布離婚，二人仍然保持朋友關係。

除咗面對前夫出軌之痛，佢更患上多囊性卵巢症候群，一度暴肥幾個碼，雙重打擊下曾有輕生念頭，幸得女兒及時出現將佢「叫醒」，最後決心做運動減肥，分享正能量、正面訊息。

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