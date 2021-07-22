吳亦凡再被留學生爆「LA酒局選妃」　入席前要沒收電話

內地男星吳亦凡近來捲入桃色風波，被網紅都美竹爆「酒局選妃」，令他的形象插水，連官媒都發聲干涉，吳亦凡認真「一身蟻」！最近又有留學生再爆料，吳亦凡曾經在LA（洛杉磯）選妃，酒局中有人涉嫌拿出藥丸狀的物體。

有消息指2019年就曾有人爆料「吳亦凡在LA找妹子的日常」，但很快就刪文，如今吳亦凡東窗事發，又有留學生直言「這幾年在加州的留學生多少都聽過他選妃的事」，甚至曝光了親身體驗的細節，指出當時派對辦在一間酒店，現場共8女3男，有吳亦凡、其經紀人和朋友。

該網友聲稱，在2019年初他的女性朋友受邀到生日派對上，到場後由吳亦凡的助理親自接待，第一件事就是收走所有女生的手機，當時大家雖覺得奇怪，但見到大明星太激動，認為是怕明星肖像權流出，都乖乖交出手機，吳亦凡一開始先一一詢問每個人的年齡，聽到有人1995年生還嫌棄「年紀這麼大了啊」。

接着現場男生開始勸酒，還有人拿出藥丸狀的物體，該網友稱吳亦凡要帶她去房間休息，該女忍不住跑去廁所狂吐，之後便叫車離開，直到她上車後才拿到手機，仍然驚魂未定。