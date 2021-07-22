各界力撐　體育盛事焫着全球！

等了又等，國際體育盛事終於明天在東京揭幕！雖然受疫情影響，今屆盛事不會招待外國觀眾，不過全球觀眾仍可透過直播觀看精彩賽事。加上有運動、服裝、腕錶、美容、手機及電玩等不同界別推出商品加持，大家只要從一身行頭及Gadget入手，就可以輕輕鬆鬆投入這項大型活動，感受運動競技的狂熱氣氛！

日本隊旭日紅戰衣

作為主辦國日本的贊助品牌，Asics今次特別設計了TEAM RED COLLECTION。整個系列更以「Japonisme（日本主義）為主題，並結合日本傳統與科技，顏色靈感來自旭日東升，鮮艷的Sunrise Red讓日本選手一出場就很有存在感。至於主要視覺圖案JAPAN TEAM KEY GRAPHIC則是折形與疊色等日本傳統技法，總共有5種的紅色，以及大小各異的點與線。加上每一款單品都融入品牌精心研發技術，因此能高效發揮透氣、速乾、調節體溫等性能，令穿者大大提升運動表現。

Air Zoom搶眼上陣

運動巨頭Nike為迎接今屆體育盛事，特別推出全新Rawdacious系列，以一系列色彩設計為旗下多個經典鞋款注入動感與熱情。當中跑鞋款式分別有Air Zoom Alphafly NEXT%、Air Zoom Pegasus 38及Air Zoom Pegasus 38 FlyEase，設計以白色鞋身為主調，並配襯融合粉紅色及橙紅色的中底，而Air Zoom Alphafly NEXT%前掌Zoom Air氣墊更以搶眼的螢光綠色呈現。

腕錶界的「金牌」

自1932年起擔任國際體育盛事官方指定計時的Omega，今屆已是第29次擔任這個角色。為了彰顯每一位金牌運動員的成就和賽事每一個重要時刻，品牌特別推出多枚紀念作。當中水陸皆宜的Seamaster Aqua Terra東京2020年奧運會限量版腕錶，採用陶瓷錶盤設計錶款設計，藍色光面錶面襯有經雷射蝕刻技術雕刻而成的東京2020年盛事標誌。41mm不銹鋼對稱錶殼搭載Co-Axial Master Chronometer 8900機芯，配以鐫刻大會標誌的藍寶石水晶錶背和藍色錶帶，絕對賞心悅目，值得收藏。

小朋友「型」接盛事

話晒係老幼咸宜的國際體育盛事，當然預埋小朋友一同參與。Fila旗下童裝支線FILA KIDS近日亦湊熱鬧，推出以五環色彩設計的全新White Line系列。新系列以瑞士洛桑奧林匹克博物館為設計靈感，洛桑奧林匹克博物館各大展館內不但運用五環配色，也收藏歷年以來不同比賽項目的巔峰時刻。FILA KIDS別出心裁地把這些特別元素及體育精神融入服裝設計中，幻化出一系列充滿熾熱活力的童裝，讓小朋友一起「型」接舉世矚目的壇盛事。

五環現身神仙水

誰說扮靚與體育盛事無關？今回國際奧林匹克委員會（IOC）的全球合作夥伴－SK-II就特別為經典王牌產品神仙水推出全新特別版。這次特別版更以五環的經典顏色作圓形瓶蓋，配以白色瓶身上的「Tokyo」字樣，帶出希望和團結精神，同時表達對賽事及全球運動員的支持。

S21奧運紀念版水貨抵港

全球運動盛事將於東京舉行，作為大會贊助商之一，Samsung每屆都會推出特別版手機，今屆亦不例外，日前便夥拍NTT Docomo發表Galaxy S21奧運紀念版，雖然只限日本獨家上市，但水貨已火速抵港。作為奧運紀念版，新機用上海洋藍機身，鏡頭模組則是金色，兩色強烈對比下，較原色更為搶眼。機背除印有Galaxy及NTT Docomo商標外，還印有奧運五環Logo，別具紀念價值。開啟手機會找到專屬Wallpaper及《Olympics》官方應用程式，用戶更可把東奧吉祥物設為鎖定畫面。至於規格，則跟原裝S21相同，包括6.2吋FHD+屏幕、6,400萬像素三鏡頭及Snapdragon 888處理器等。

運動盛事登陸PC平台

《2020東京奧運The Offical Video Game》早前已在PS4、Switch平台推出，廠方最近將遊戲移植至PC電腦平台，讓用家在Stream下載，齊齊創出佳績！作品收錄田徑、游泳、球類等約18種競技項目，並忠實呈現新國立競技場及東京水上運動中心等競技場面貌。玩家可創造虛擬人物出賽，同時提供超過100種服裝供替換，帶來多樣化的視覺效果。廠方建議電腦最低要求為Intel Core i5-2300 或 AMD FX-4350處理器、4GB RAM及15GB可用儲存空間。