新開型格酒吧　Chill住飲

沉悶已久的港人，最開心是可以和朋友去酒吹水飲酒減減壓。近日有不少新開的酒吧開業，而且有各式主題，大家可以揀啱一間，摸住酒杯底和朋友Chill住飲。

星級之選

調酒師總能選用不同的食材加以拼配，再調配出合適的新款雞尾酒，香港四季酒店新開的酒吧ARGO將於7月15日開業，酒吧從世界各地搜羅不同的食材，本地出產的荔枝和龍眼單花蜜、馬來西亞原住民種植場的單一產地可可，酒吧將自家引入的烈酒分成不同種類，還有自家和澳洲酒廠合作的氈酒等，著名獲獎調酒師Lorenzo Antinori 選用不同食材來創作全新雞尾洒，如Bark, Leaf & Love - Honey選用本地蜂蜜加龍眼等調味，清新芳香，Argo Martini選用自家氈酒配花水，清香宜人，Origin Negroni - Cacao加入了馬來西亞單一產地可可，苦中帶甜。酒吧亦供應不同的小食和輕食，配合溫室和大自然作主題的環境設計，輕鬆自在。

馬天尼吧

對酒類有個別愛好的話，可以揀啱主題惠顧。如1早年流行威士忌吧，近年則有多間氈酒酒吧，剛於中環開業的KYLE & BAIN屬美式馬天呢酒吧，招牌的雞尾酒就有用Campari、Grappa、花椒、白醋和西柚梳打調配的Spumoni，K&B Martini選用杜松子酒、蘋果醋和阿瑪菲檸檬等製作，當然，酒吧亦會不時推出新創作的Martinis，讓大家保持新鮮感。

滲日本元素

在日本想飲酒，大部分人會揀去居酒屋，中環新開的Musubi Hiro就是以居酒屋作靈感開設的美食酒吧，由設計到食物都滲入懷舊日本文化。除了供應清酒、日本威士忌外，還有創意的雞尾酒，Miyagikyo Tea Highball選用有氣茶和日本威士忌調配，另外還有Hiro Negroni和Hiro Wasake Sour 等選擇。食物方面，供應不同口味的日式御結，如醬汁醃午餐肉、本地鰻魚、海膽、和牛黑松露等配料，另外還有雞翼配獅子唐辛子、Hiro印度豬肉餡脆球和蟹肉口袋等小食。酒吧牆上有鹹蛋超人海報和手繪貼紙，客人找到指定的倒轉貼紙或估中貼紙的數目，就可得到特別獎品。如果豪氣地請場內客人1杯指定烈酒，更可獲年輕藝術家在牆上畫上你的個人肖像呢。

南美療愈系

熱情洋溢的南美洲，一向是旅遊人士的冒險天堂，現時雖然未能搭飛機起程，不過來到尖東海旁的Boticario都可感受得到。酒吧剛新開時因應疫情而休業，最近才重新出發。酒吧以20世紀初阿根廷布宜諾斯艾利斯的傳統草藥及植物作為主題，打造出Serendipity、Sanguine、Melancholy及Nostalgia4大類別的治療系雞尾酒。Smoke Bomb表面有個煙熏泡沫，具視覺效果。Green Aura選用浸泡班蘭、香茅伏特加、青蘋果、青檸汁和梳打水，清新醒神。Coffee Under Plum以1910年代古巴雞尾酒El Presidente為創作靈感設計，由冧酒、咖啡苦艾酒、梅子酒及橙味利口酒混合而成。喝雞尾酒時可配不同的小食如美式Choripan、醃紅鯛魚配牛油果、牛油果配惹味脆片或牛肉辣肉腸漢堡等，邊吃邊吹海風好Chill。

英式運動主題

於東涌剛開業的全新英式酒吧King's Arms，裝潢別富傳統英倫風，牆上掛滿不同相框作裝飾，相框中包括多位著名英國運動員及歷史人物、英國地標與英國殖民時期的回憶，甫踏入酒吧，猶如置身英國。作為一間英式酒吧，啤酒當然是靈魂所在，集合逾60款精選生啤及瓶裝啤酒，如London Pride、 Old Speckled Hen、Draught Spitfire生啤及其他，還有多款Ale、Lager啤酒及紅白氣酒等。食物方面有多款英國傳統食物如全日早餐、英式香腸薯蓉配健力士啤酒燒汁（Guinness Gravy）、英式燉牛肉配薯蓉、青豆及紅蘿蔔等；帶來滿滿英倫風味。酒吧於周一至周四全天候設歡樂時光優惠，而周五至周日的Happy Hour則由中午12時至晚上8時，可以說，全何時候想和三五知己摸酒吧底都抵！