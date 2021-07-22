吳若希拍片證破冰！爆蔡嘉欣內心脆弱忍唔住爆喊

前港姐蔡嘉欣與歌手吳若希（Jinny）因合作節目《姊妹淘》而屢傳不和，近日佢哋孖住拍片正式「破冰」！其實佢哋私底下向來老友，但無奈外界經常誤會，Jinny即為好友澄清：「如果我哋真係唔啱，你唔會喺我頻道見到佢啦，真正不和嘅人唔值得上嚟！」

豈料二人「破冰」未幾，又立即「不和」，突然互數對方缺點，蔡嘉欣指Jinny只懂掛住笑，Jinny即表示：「就係你呢啲性格，講嘢太直白得罪人，唔識隱藏自己。」又大爆蔡嘉欣表面堅強實則內心脆弱，更趁機為佢平反：「但佢鏡頭背後，試過喺我屋企忍唔住係咁喊，佢喺出面就『我就咁㗎啦，有咩問題你話我囉』，私底下就『我覺得自己真係好委屈』，成日有好多報道話佢炫富、買樓，好多呢啲小誤會令大家以為佢係咁嘅人，但佢又唔會出嚟解釋。你應該好似其他人咁扮儒弱，戴番個面具。」

而講到有咩比對方優勝，Jinny笑指比對方多兩個小朋友，蔡嘉欣亦指有受Jinny影響，開始憧憬生兒育女：「我識咗你之後有啲被說服到，有小朋友嘅生活都唔錯，幾和諧幾開心，人生追求嘅去咗另一個層次，我積極考慮，但係若干年後，唔係依家。」至於提到傳不和，蔡嘉欣反而笑指驚訝竟然有人相信，更指要繼續與Jinny扮不和「造新聞」，佢哋又對《姊妹淘》結束感不捨，但強調友誼不變。