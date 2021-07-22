靈敢侶情：地球是圓的

我是一個無藥可救的路癡。

多年前，話說我要去灣仔新鴻基中心見工，明明已預早三小時出門，但當我到了灣仔、也明明到了大廈的附近，我就是找不到。眼見快要遲到，我着急得蹲在地上哭起來。一位先生路過，問：「妹妹你怎麼了？」我抬起頭，哭得亂七八糟地答：「我找不到新鴻基中心，要遲到了……」這位先生聽後，一臉哭笑不得地指着對面馬路：「就在對面……」

另一次，我在彩紅邨打算坐巴士回沙田，但卻發覺愈走愈不對勁，我竟然在公路旁邊，前面還有寫着「清水灣」的指示牌。立即致電朋友求救，他問：「附近見到甚麼？」我答：「草、鐵絲網、公路」。只聽到他嘆了一口氣，然後說︰「身體轉180度，沿這方向往前走，走到見到人的時候，將手機給對方。」終於，我走了十分鐘，見到人了！路人跟朋友通電之後，我才知道自己在彩虹邨對面的公路。

又再一次……那時，我在中環上班，每天都會坐火車到紅磡，然後乘過海巴士到置地廣場落車。那天早上，我買了糯米雞，滿心歡喜地上巴士，坐了不知多久，突然聽到廣播說：「下一站，慈雲山。」立即望望窗外環境，真的只有山和花草，完全不可能是中環，惟有致電老闆。老闆在電話裏頭同樣嘆了一口氣，然後說︰「你坐了相反方向的車。」

多年之後，我依然覺得地球的路好難辨認，於是，每次我跟朋友說：「我會走路／乘巴士或地鐵過來」的時候，他們必定會阻止我：「我唔想等你成個鐘，你坐的士嚟啦唔該！」但承接上一篇「沒有不可能的事」，所以至今我仍在嘗試。地球是圓的，終有一天，我會成功搭到號碼正確、方向沒錯的巴士！各位等我！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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