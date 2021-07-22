逾千鏡粉逼爆商場！姜濤窩心問食咗飯未？

人氣男團MIRROR成員姜濤和陳卓賢（Ian），現身金鐘某商場出席品牌活動，吸引過千名「鏡粉」包圍兩層樓舉牌撐偶像，人群令商場逼得水泄不通，大會要出動保安劃分區域作人流管制，而企中間頭位的鏡粉更是今早（22日）清晨5時已到場霸位！

「姜糖」（姜濤Fans暱稱）及「Hellosss」（Ian Fans 暱稱）分別着上後援會的黑色會衫，又不時高呼偶像名，叫喊聲震懾整個商場，極之哄動！姜濤及Ian約於下午2時20分、由經理人花姐及十多名工作人員「護駕」之下步出店舖，身穿秋冬裝的二人再度證明「MIRROR沒有夏天」！他們甫現身即令全場陷入瘋狂狀態，識做向鏡粉派福利揮手打招呼，緊接影完合照及各自單人相後便折返店舖，全程快閃3分鐘！

除罩致謝鏡粉

未幾，約10多分鐘後，二人於下層2樓再度現身1分鐘，今次齊齊除低口罩，向對面兩層樓的鏡粉Hyper揮手，期間見姜濤窩心做食飯手勢，似乎問鏡粉「食咗飯未？」又同Ian有講有笑兼攬攬，而臨離開前二人再向鏡粉揮手、雙手合十鞠躬致謝，非常親民！另外，倪晨曦及好姊妹朱韻韻亦有現身活動現場，後者更以低胸裝示人。