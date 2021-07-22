【營事檔案】煙三文魚忌廉芝士卷餅　自製派對小食

現在因為疫情因素，很少與朋友們舉行派對，也因此少吃了很多派對小食，但其實一個人在家時，都可以享受一人派對。派對小食除了炸薯角、菠蘿腸仔、雞翼等高脂的選擇之外，大家不妨一試煙三文魚忌廉芝士卷餅，絕對是一款較健康又有營養的美味選擇。

奧米加三脂肪酸 維持心臟健康

煙三文魚含有豐富的蛋白質以及奧米加三脂肪酸，蛋白質有助收復及建立肌肉及細胞，而奧米加三脂肪酸則有助維持心臟、視力及大腦的健康。但在鈉質方面，相比起三文魚刺身或三文魚腩，煙三文魚是最高的，因為在加工過程中有使用鹽及煙熏的方法加添風味，因此我們需要注意進食分量，避免長期進食高鈉質食物，減低患上高血壓的風險。

鈣質 有助鞏固骨骼

提起忌廉芝士，是否立即聯想到它高脂肪的特質，並不適合關注體重人士呢？其實忌廉芝士或芝士類都是高蛋白、高鈣的食物，鈣質對於成長中的青少年以及中老年人都十分重要。鈣有助鞏固骨骼，減低年老後患上骨質疏鬆的風險。只要選擇低脂或脫脂的芝士以及適量進食，芝士都可以既健康又有營養的。

【煙三文魚忌廉芝士卷餅】

材料：

墨西哥薄餅 3片

煙三文魚 100克

青瓜 1條

香草 適量

配料：

低脂忌廉芝士 30克

黑椒 適量

檸檬汁 適量

做法：

1.把青瓜刨成薄片，備用。

2.低脂忌廉芝士加上黑椒及檸檬汁拌勻。

3.墨西哥薄餅依次序塗上低脂忌廉芝士、鋪上青瓜片及煙三文魚卷，切件即可。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。