經典女神柏安妮17歲女兒大起底　一出道即做女一

近年有不少星二代殺入娛樂圈，前女星柏安妮女兒年僅17歲的許恩怡（Natalie）亦成其中一員，她於內地導演張一白新片《燃野少年的天空》中擔任女一，飾演一位追尋自己跳舞夢想的少女小黃。

現實生活中從未拍過電影的Natalie ，是一個香港資優中學生，文，武雙全。三歲便開始學舞的她，先後接受古典、芭蕾舞、現代舞等舞蹈訓練，年紀輕輕已完成了所有皇家舞蹈學院的分級和職業考試。除了舞蹈之外，Natalie 從小接受武術訓練，各方面的表演在多個公開比賽中皆獲得不少獎項，成績優異。學術方面，Natalie在學校接受雙語（英/漢）教育，近兩年獲得不少學校學術獎項，品學兼優。加上她樣子甜美，還有幾分台灣影后桂綸鎂的氣質。

Natalie 跟戲中的角色如出一轍，跳舞對她來說是愛好、是夢想的追求，也許在別人眼中她不夠專業，也非職業舞蹈員水準，但她所跳的每一個舞步卻賦予了生命力，一切來得自然，不造作，導演張一白就是看中她那份感覺。導演張一白説：「我就是擔心由職業舞蹈員來演出不夠自然，所以當我從好友給我看的視頻中，第一眼看見跳蹦蹦跳過欄杆的她，一臉自由自在，活潑的模樣，當下我就決定小黃一角非她莫屬。」

看過Natalie演出的觀眾，大家不約而同對一無所知的她感到好奇和讚許，直指她縱使演技有待磨練，但卻欣賞其演出自然、不造作，甚至讓你有過目不忘的印象感覺。