鄭裕玲愛睇跳水比賽　鄭衍峰：佢鍾意少布！

藝人鄭裕玲（嘟嘟）、農夫、鄭衍峰、孔德賢、TVB副總經理曾志偉與一班《聲夢傳奇》學員在將軍澳電視城為《2020東京奧運會》進行拜神儀式，席間眾人以視像與身在東京採訪的方力申、吳業坤、周奕瑋對話，方力申趁機向志偉申請在奧運結束後請假在東京遊玩和認識新朋友。而身為姚焯菲（Chantel）鐵粉的吳業坤在視像中看到Chantel現身，即越洋送上心心，相當搞笑。

主持奧運經驗豐富的鄭裕玲指最深最深印象是2008年親自到北京採訪奧運，她笑言今年事前無需要特別準備，因有不懂的可轉交給專家解答，最喜歡看跳水、游泳、田徑和體操項目，鄭衍峰取笑說：「嘟嘟姐都係偏向鍾意睇少布嘅運動。」鄭衍峰笑言小時候兒因看《當四葉草碰上劍尖時》受黎諾懿感染而對劍擊產生興趣。嘟嘟姐則反問他：「你有冇睇王嘉爾（前香港劍擊代表隊成員）呀，佢先係真正劍擊呀。」

而孔德賢希望看到見香港再有運動員奪得奧運金牌，因當年李麗珊攞金牌時他還未出世。此言一出全場靜晒，相當搞笑。C君笑說：「你做咩咁遲出世？」他又表示會全力支持單車選手好友李慧詩，陸永則覺得只要奧運能順利開始便可。