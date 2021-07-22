本日日本：Pokémon 精靈球雪糕　好食又好玩

源自美國南加州的雪糕品牌Baskin-Robbins（31 ICE CREAM），以提供31種口味的雪糕而聞名，極受雪糕迷歡迎。一如以往，該品牌於日本的分店在今年夏天繼續與人氣電玩《精靈寶可夢》（Pokémon，又稱《寵物小精靈》）合作舉辦「31 Poké夏Campaign」，即日起至8月31日期間推出多款《精》主題雪糕及蛋糕。注目作有今年推出的新口味Pikachu Happy Party，以甜度恰到好處的乳酪雪糕結合蘋果雪葩，並添加了黃色的皮卡丘（Pikachu）型糖果，而且作為品牌首度加入了乳酸菌的出品，味道充滿了新鮮感。雪糕新作方面則有 Pokémon Surprise Cake，蛋糕外觀以精靈球為靈感，特別之處係蛋糕切開時，會發現中間位置暗藏大量皮卡丘型糖果，令人相當驚喜。

想又玩又食的朋友，則不妨購買 Pokémon Ice Cream Master Set，內裏有設計成精靈球模樣的雪糕杯，大家食完後大可搵幾個膠樽大玩碌保齡遊戲。另外還有皮卡丘及波加曼（Pocchama）兩款包裝可選的「Pokémon Double Pack」，及附有貼紙及裝飾品、有可愛特別盒子讓你帶回家的「Pokémon 在家中Sunday Set」等選擇。

於上年推出、甚具人氣的「Triple Soda跟Pikachu一起」也會再度登場，讓大家再次享受集合了可樂、梳打及蜜瓜梳打雪葩，並加添了皮卡丘型糖果的夏日好滋味。而全年有售的Pokémon Palette Cake及Pokémon Ice Cream Cake Pikachu亦會繼續有售。