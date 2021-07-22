劉晨芝留港拍美劇　自爆最愛大隻仔

歌手劉晨芝今日（22日）出席美容店開幕，有經營餐飲食市的她被問到生意情況，她説：「啱啱喺蘭桂坊開咗間新舖，忙緊打理，嚟緊都會再喺嗰頭開新舖。（疫市仲咁大膽？）都有朋友問我點解咁大膽，因為我覺得依家好多舖頭重開，啲人會報復式消費，另外依家傾租約彈性都大啲。（平好多？）又唔算好多，始終喺中環，平少少都好過冇啦！（打算會再開幾多間？）今年內會再開4、5間。（趕得及政府5,000元消費券？）啱啱好趕得切。」她指幾間舖頭有自資亦有與朋友合資，自己多年開舖總共投資了8位數：「自己鍾意做生意嘛，嚟緊幾間都係開喺蘭桂坊同中環一帶，（集中晒喺度唔怕自己打自己？）幾間係唔同類型，冇問題嘅。（係咪想做蘭桂坊之母？）之母好似好老咁樣，哈哈！」

她表示正籌備開拍真人騷節目：「關於中環、蘭桂坊嘅文化。（自己製作？）係呀，都聯同其他大機構，主要係宣傳大使，疫情咁耐我都想帶返外國嘅人嚟香港。（但未通關喎？）凡事向好嗰方面諗，我希望三個月通到啦。」她透露將會在港拍美劇，亦會出新歌：「搵啲韓星合作jam歌。（有冇邊位心水選擇？）希望搵到個靚仔Oppa啦！（鍾意邊類型？成熟定小鮮肉？）我鍾意啲大隻嘅，不過樣其次，最重要啱feel！」