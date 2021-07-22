ANSONBEAN秘密練兵　操出完美肌肉！

歌手陳毅燊（ANSONBEAN）獲得《全民造星III》季軍後決定暫時放下學業，追尋自己理想星途，下周將推出首支單曲，為此他更秘密練兵操肌半年，經過每周五天艱辛健身訓練後，終練出一雙麒麟臂及完美蝴蝶背肌！他表示：「有時練得辛苦嘅時候，我就會諗起有個法國微生物學家講過一句『Chance favors only the prepared mind』（機會只是眷顧有準備的人），我覺得好有道理，所以當我操到好攰，就會諗起呢句說話，叫自己加油！」

除了練得一身大隻仔身形，他認為健身更能鍛煉其意志：「我覺得做gym係練意志力多過練身體，當我咁諗嘅時候就會練幾多都唔怕，感覺練到咁多嘢好似好抵咁，就唔會咁易放棄。而且做完gym個人會清醒啲，因為好集中一樣嘢，做完個腦會清晰啲，感覺上冇咁罪咎感，好似做咗和尚咁。」

他又笑言與朋友組了一個「和尚天地」群組，一同分享有關健身的苦與樂，更不時互相展示騷肌成果。而問到其人生可有曾經放棄過的事情？他想了想說：「我放棄咗過英國讀書，原本我上年9月會去，但都好呀，我唔想去，因為嗰度好悶，加上我好鍾意呢行，所以選擇留低。」