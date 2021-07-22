黃翊黎美言為歌唱比賽做評判　籲參賽者唔好做「喪屍」

歌手黃翊、前HotCha成員黎美言（Winkie）及已轉型從商的陳樂榣（Ally），將會一起為歌唱比賽擔任評判。講到評選準則，黃翊表示今次答允做評判主要因為大會主題推動廣東歌，因他參加1986年第5屆新秀歌唱比賽出道，當時是廣東歌最黃金年代，故希望廣東歌能再被年輕一代重視，他又自言是講真話評判，希望參賽者抵受得到批評才會有進步。

而在比賽中擔任舞台演出顧問的Winkie就坦言當年組合軍訓式排練雖然辛苦，但就非常受用，又叮囑參賽者即使唱抒情歌都切勿在台上做「喪屍」呆企，更大讚此歌唱比賽首屆冠軍Yumi（鍾柔美）當年參賽雖然僅12歲，但已具備台風，現見到對方參加《聲夢傳奇》更有進步，是明日之星。

而在比賽中兼任形象指導的Ally就希望為參賽者大變身增添星味，她更憶述當年尚是組合Freeze成員，原本不用性感演出，但因遇上同期出道的勁敵HotCha，故公司要求她們演出必須健康性感。Winkie即謂當年兩隊常被傳媒比較，令到粉絲都有火藥味，但私下她們沒有因競爭而不和，至今仍是好朋友。