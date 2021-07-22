青山光　橫綱級I奶貓女

日本寫真界有好多爆乳可人兒，甚至因為個樣生得可愛而被歸類為「小動物系」，意思指佢哋身上散發着一股令人憐愛嘅氣質。好似今期「世界Cup」主角青山光，同樣生得可愛，仲擁有一對精靈度媲美貓眼嘅靈魂之窗，加上身材出眾，於是被稱為「I奶之野生兒貓娘」！

做唔成聲演 轉行拍寫真

講起「貓女」，好多人都會第一時間諗起電影《蝙蝠俠再戰風雲》入面嗰位性感貓女郎，但喺筆者眼中，擁有一對I Cup木瓜奶嘅寫真女優青山光更加誘人！現年28歲嘅光妹，擁有一張可愛童顏，雙眼仲好似貓眼一樣咁明亮精靈，所以有人以「貓娘」嚟稱呼佢。雖然光妹個子唔高，但身材好弗，真係好適合拍寫真。不過，當初佢由家鄉長崎縣走去東京發展，一心諗住做聲優，原因係佢自細就鍾意動漫，好彩未能成事，寫真迷先有機會睇到佢嘅演出。

表現對辦 獲封「東之橫綱」

話時話，自從光妹喺2013年開始拍寫真以來，發展得相當唔錯，除咗拍下大量高質艷照，參加選美活動亦有好成績，例如喺2014年「汐留偶像甲子園」獲得粉絲特別獎，又喺「2016年初寫真偶像巨乳番付」活動中獲得「東之橫綱」嘅封號！另外，光妹好識爭取曝光機會，包括同森咲智美、橋本有菜等頂級寫真女優組成女子組合「sherbet」四圍登台搵真銀，又嘗試踏足電影圈，話唔定日後真係有個貓女角色搵佢演出呢！