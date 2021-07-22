鄰家索女　好「性」玩色誘

有冇發覺家陣鄰舍關係真係好疏離，但如果鄰居係一名型男或者索女，件事又唔係咁睇。正如以下介紹嘅3套四仔，一眾女角色都係又索又鹹濕，有佢哋住喺隔籬，相信冇乜邊位男士唔變成熱情好鄰居。

青春巨乳

乜嘢女鄰居最吸睛？New Sensations炮製嘅《Young Girls With Big Tits #20》就有辦你睇！影片由超好色但性生活空虛嘅Gabbie Carter、經常偷睇男鄰居自娛嘅Gianna Dior、渴求美滿性生活嘅Karlee Grey等多位青春索女孭飛，個個都奇峰凸出，總有一位啱你心水。問題係有咁多位索女住喺屋企附近，身為男鄰居會唔會吃不消？

窺出慾望

樣靚身材正嘅女鄰居主動勾引你，你會點做？由Hustler製作嘅《Caught My Busty Neighbor Masturbating》，就將呢種情況拍畀大家睇，結果呢？梗係肉搏收場啦！影片由四仔名導B. Skow執導，仲搵嚟Tyler Nixon、Kayla Kayden、Madelyn Monroe等作風狂野嘅脫星主演。故事講述男主角一直覺得女鄰居好索，某日唔覺意睇到對方自娛，搞到慾火焚身，點知呢個時候女鄰居向佢招手，結果連場激烈肉體碰撞就咁開始。

好色魔女

青春脫星固然好睇，但知情識趣嘅熟女一樣有吸引力，好似呢套由Raw Attack出品嘅《My Neighbor's Petite & Busty Wife》，搵嚟Sarah Vandella、Gia DiMarco、Kiara Edwards、Madison Spears等熟女主演，影片分成4個短篇故事，全部都係以火辣熟女色誘男鄰居為主題，筆者最鍾意Sarah Vandella嗰一段，話說佢某日出街買嘢，返到屋企先發覺冇帶門匙，於是想借隔籬屋個露台爬入屋，呢啲情況下，走吓光在所難免，好快就同男鄰居搭上，兼進行一幕超精彩嘅口愛演出呢！