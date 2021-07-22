章子怡紅到發紫　大嫂捱足17年演藝事業得個吉

國際影星章子怡是圈中大紅人，但她依然重視親情，當年其大嫂殷旭結婚，子怡特地訂製價值24萬港元的鑽戒送嫂嫂，成為一時佳話。子怡早已在影圈做出成績，可是出道17年的殷旭在子怡的光環下，卻仍未打響名堂，她演出過Hit爆的宮鬥劇《羋月傳》和《延禧攻略》，但始終未能像子怡般紅遍國際，令不少粉絲替她感到可惜。

其實自《後宮甄嬛傳》後，不少女星也藉宮鬥劇爆紅，像是孫儷、范冰冰和吳謹言等等都能直上一線之位，可是有些人努力多年還是不被看到，殷旭就是其中一位。她在《羋月傳》中扮演足智多謀的衛良人，也在《延禧攻略》跟女主角處處作對，雖然只是配角，但精湛的演技也在觀眾留下深刻印象，可是殷旭出道至今，就算參與Hit爆劇也沒有大紅大紫，甚至從《延禧攻略》後疑似息影，已有一段時間沒新作品。

雖然殷旭一直沒有戲劇代表作，但她的感情生活卻成網民談論焦點，當年她在一場聚會認識章子怡的哥哥章子男，章子男對小自己10歲的殷旭一見鍾情，兩人也在2006年步入禮堂，子怡多了個好大嫂，更成為了「閨蜜」，彼此感情好到不得了，後來她們也在電影《非常完美》中同台演出過。