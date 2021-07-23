【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月十四壬申金除日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：理髮、裁衣、求醫

忌：安床、開業、修渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、3、4、6

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座、天秤座

白羊座

有慰勞自己的想法，但要看支出是否超負荷。

金牛座

逼得自己太緊會有反效果，改天處理會更好！

雙子座

悶悶不樂，提不起勁做事，易與人發生誤會。

巨蟹座

事業運強，趁勢努力工作，有望取得好業績。

獅子座

難得有機會忙裏偷閒，不妨到郊外閒逛散心。

處女座

工作上太有主見，有時也要聽聽別人的建議。

天秤座

拓展人脈的好時機，前提是要懂得自我反省。

天蠍座

別再自以為是了，這種態度易招惹不少麻煩。

人馬座

能夠憑努力彌補合作夥伴的不足，成功在望。

山羊座

害怕失敗，讓你變得優柔寡斷，不敢做決定。

水瓶座

頻撲的一天，出門前要檢查有否帶齊隨身物品。

雙魚座

精神狀態差，無心工作，做事效率直線下降。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）蛇 遇貴人

（跌）虎 是非多

鼠

財運旺，看準機會入市投資，進帳可觀。

牛

事業運強，多與客戶聯繫，能提升業績。

虎

是日沖煞，做事提不起勁，言行要謹慎。

兔

話頭醒尾，應變力強，可得到同伴信任。

龍

自信心十足，無論做任何事都得心應手。

蛇

貴人運強，可對在職、求學者帶來助力。

馬

難得空閒，適宜聯誼會友，可盡興而歸。

羊

運勢平平，做事要踏實，切忌渾水摸魚。

猴

桃花旺，大膽邀約心儀對象，有望成功。

雞

已有伴侶者要自律，切勿跟異性玩曖昧。

狗

有人為你牽紅線，單身者勿錯失機會啊！

豬

運勢稍弱，行事宜保持低調，避免闖禍。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

白虎猖狂

「白虎」為天上西方七宿：奎、婁、胃、昴、畢、觜、參。西方星像似三虎，而西方在五行中屬金，色是白。

在奇門遁甲中，亦有神煞為白虎，更有四大凶格之一：「白虎猖狂」格，盤為辛加乙，辛金衝剋乙木，故曰：白虎猖狂，家財人亡，遠行多災殃，測算離散，因由男人。

辛在上而乙在下，因為辛金代表白虎，當白虎在上，即本來只應該在地上行動的白虎，居然可以飛到天上，只有添了翼的白虎才可以肆無忌憚地在天上飛行。

乙木在下，被沖剋所傷甚重，白虎有恃無恐，膽大包天，兇殘性格表露無遺，不留情面，所以凶格即成，凡出現者，皆凶多吉少，定必受傷，不是你傷，就是我亡。

其實每一樣事物都有好壞兩面：好者是安守本分，不超越自己的位置；壞者，就是妄生邪念，想一得二，自己自大的情感影響正常理性思想，企圖利用一切不合乎情理的方法，去剝奪其他人應有的，去滿足私欲。但要記住善惡到頭終有報，只差在來早與來遲。