炎明熹發奮搵錢供養父母　紅館鋪「后」路！

年僅16歲的「人氣王」炎明熹（Gigi），以大熱姿態勝出無綫選秀節目《聲夢傳奇》，談及發表得獎宣言時爆喊表示想返內地見父母，她坦言之前每逢長假期都會見面，現時卻因疫情而年半沒見，只能靠視像通話。問是否很掛念父母，她說：「已經慣咗！記得小學嗰陣，爹哋媽咪呃我話陪我瞓覺，但瞓醒就唔見咗佢哋，原來佢哋返咗去，於是係咁喊，但大個都明白嘅。」

她指父母有睇直播觀賽，知道她得獎後興奮得在訊息群組「派利是」。談及想買10層樓送給父母，她笑言：「呢個係目標，10萬蚊獎金儲起先。（想快啲賺第一桶金養父母？）係有呢個目標。」而另一目標就是開紅館個人演唱會：「呢個係姑丈非常希望我做，佢話希望有生之年睇到我嘅演唱會。」

下月中，她將偕其他學員及導師開演唱會，亦會拍青春劇，Gigi直言十分期待：「我喺學校有參加音樂劇，但我覺得自己冇天分，希望唔好拉低套劇嘅進度啦！」問會否煲劇惡補，她自爆愛看宮廷劇如《甄嬛傳》或青春劇，對於曾志偉讚她似梅艷芳，她說：「好開心，因為梅姐係我嘅學習對象，我有學習佢嘅眼神，可能大家覺得眼神似。（希望有佢嘅成就？）當然，但要一步步吸收經驗！」