【串椒3姊妹】大膽！張智霖人人都唔嬲　只嬲袁詠儀

由曾華倩、梅小惠和江欣燕主持的繽FUN星網節目《串椒3姊妹》一直「閱男無數」,今次請來「絕世好男人」張智霖(Chilam)。「3姊妹」相隔17年能再聚首相當有緣,原來Chilam也與她們甚有淵源,皆因其表姐上山詩鈉是她們的兒時玩伴,Chilam亦大爆早在兒時已非常欣賞曾華倩:「我嗰陣覺得你靚到Dum一聲!」氹得華倩心花怒放。

他又即席與華倩大談湊仔經,指與兒子張慕童(魔童)關係似朋友,不避忌暢談感情問題:「我叫佢盡量試多啲先,要試多啲先識得點對人好,當然要做安全措施,要做個Gentalmen!」

而講到他與老婆袁詠儀(靚靚)的感情接近30年也依然恩愛,梅小惠即大爆有次Chilam出埠登台,她跟靚靚去唱K,靚靚一見Chilam出現在電視上,即旁若無人攬實螢光幕表現陶醉,Chilam就笑指:「佢早期先係咁!(靚靚係咪好仰慕你?)又唔係嘅,佢覺得我好似佢啲手袋咁,係佢嘅Collection(收藏品)之一!」提到他被靚靚大讚零脾氣,他就自爆其實私底下每日都與老婆有衝突:「我都會嬲㗎,不過全世界嘅人都唔嬲,淨係嬲佢。有時都會覺得有啲無理取鬧,但我又唔會鬧佢嘅。」而問到最想改變老婆的地方,他就一語中的:「改變佢想改變我嘅諗法!」但亦隨即解畫指相當滿意本來的靚靚:「即係唔好改變我,我又唔想改變你,Just the way you are(做回自己)就最好。」

下一集有曾與華倩合作玄學節目的堪輿學家蘇民峰大駕光臨,想知他如何為「3姊妹」指點迷津?留意7月30日於《繽FUN星網》播出的《串椒3姊妹》。