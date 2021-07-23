【串椒3姊妹】大膽！張智霖人人都唔嬲　只嬲袁詠儀

由曾華倩、梅小惠和江欣燕主持的繽FUN星網節目《串椒3姊妹》一直「閱男無數」，今次請來「絕世好男人」張智霖（Chilam）。「3姊妹」相隔17年能再聚首相當有緣，原來Chilam也與她們甚有淵源，皆因其表姐上山詩鈉是她們的兒時玩伴，Chilam亦大爆早在兒時已非常欣賞曾華倩：「我嗰陣覺得你靚到Dum一聲！」氹得華倩心花怒放。

他又即席與華倩大談湊仔經，指與兒子張慕童（魔童）關係似朋友，不避忌暢談感情問題：「我叫佢盡量試多啲先，要試多啲先識得點對人好，當然要做安全措施，要做個Gentalmen！」

而講到他與老婆袁詠儀（靚靚）的感情接近30年也依然恩愛，梅小惠即大爆有次Chilam出埠登台，她跟靚靚去唱K，靚靚一見Chilam出現在電視上，即旁若無人攬實螢光幕表現陶醉，Chilam就笑指：「佢早期先係咁！（靚靚係咪好仰慕你？）又唔係嘅，佢覺得我好似佢啲手袋咁，係佢嘅Collection（收藏品）之一！」提到他被靚靚大讚零脾氣，他就自爆其實私底下每日都與老婆有衝突：「我都會嬲㗎，不過全世界嘅人都唔嬲，淨係嬲佢。有時都會覺得有啲無理取鬧，但我又唔會鬧佢嘅。」而問到最想改變老婆的地方，他就一語中的：「改變佢想改變我嘅諗法！」但亦隨即解畫指相當滿意本來的靚靚：「即係唔好改變我，我又唔想改變你，Just the way you are（做回自己）就最好。」

下一集有曾與華倩合作玄學節目的堪輿學家蘇民峰大駕光臨，想知他如何為「3姊妹」指點迷津？留意7月30日於《繽FUN星網》播出的《串椒3姊妹》。