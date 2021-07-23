明星奧運會　「妙麗」愛瑪沃森球技勁加入曲棍球校隊

奧運會將於今日在日本東京開幕，趁住「東奧」舉行，東網巨星為大家細數一下歐美紅星運動健將。

女子組

愛瑪沃森

憑賣座電影《哈利波特》（Harry Potter）系列成功爆紅的「妙麗」愛瑪沃森（Emma Watson），除了是高材生之外，亦是校內運動健將！

不過她打的並非是「魁地奇」而是曲棍球，她讀小學及大學時曾效力學校的曲棍球隊。她說：「曲棍球喺我長大時佔我人生中好大嘅部分，而我好興奮英國曲棍球喺全國提倡，令小朋友都好容易可接觸到。」而2018年，她就重返校園在小學教導同學仔打曲棍球。

Britney Spears

除了「妙麗」是校內運動健將之外，美國流行音樂天后Britney Spears求學時亦加入籃球校隊。就算加入樂壇後，亦不時於NBA球場上見到她的芳蹤。不過並非打波而是做座上客！

Elsa Hosk

來自瑞典的超模Elsa Hosk未入行前原來亦是運動員，她曾效力家鄉的職業籃球隊兩年之久。後來她選擇做模特兒而放棄籃球夢！而轉行後她亦不時於社交網分享她打籃球的照片，順便大騷球技！

Gigi Hadid

另一超模Gigi Hadid未移居紐約追逐模特兒夢之前亦是校內運動健將，她讀中學時期曾是校內排球隊的成員。她曾在訪問中表示自己當年好渴望成為排球明星，不過後來改變主意。她說：「如果我決定做排球員，我會選擇於加州讀書，因為當地學校有排球隊。不過喺紐約嘅大學就冇乜運動學，所以我惟有放棄。」

Caitlyn Jenner

提到運動健將，又點可以唔提及女星Caitlyn Jenner！未成為女兒身之前，她曾是70年代國家田徑運動員。1976年，她代表美國出戰加拿大蒙特利爾奧運會。結果她成為男子田徑十項全能首名勇奪金牌！1980年，她打入美國國家田徑名人堂，而6年後她再打入奧林匹克名人堂。認真巴閉！

男子組

積遜史特咸

英國影壇動作巨星積遜史特咸（Jason Statham）原來亦是職業運動員，他與英國球星雲尼鍾斯（Vinnie Jones）一同長大，不過尊遜就並沒有跟好友成為足球員而是加入英國國家游泳隊的跳水泳手！他加入泳隊的12年間曾為國家出戰1990年的英聯邦運動會。他曾表示自己在國家隊的日子是美好的經驗，教導他紀律、專注以及令他遠離麻煩。

狄維莊遜

未成為荷里活超級巨星之前，狄維莊遜（Dwayne Johnson）以The Rock之名在美國打摔角打出名堂，八度成為世界摔角聯盟（WWF）冠軍！而成為摔角巨星之前，狄維憑住健碩的身型在邁阿密大學時期當美式足球員。還憑出色球技考獲獎學金升讀大學。除了狄維之外，美國新紮動作巨星John Cena未入行前亦是摔角巨星。

湯告魯斯

荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）是標準的球迷，獨愛英格蘭的他曾多次現身球場睇波。而原來早於求學時期他亦熱愛運動！除了曾加入足球校隊之外，他亦是校內摔交隊隊員。但後來因為膝傷而放棄。最後對演戲產生興趣成為今時今日的天王巨星！

佐治古尼

荷里活男星佐治古尼（George Clooney）年輕時代熱愛打棒球，16歲那年為了嘗試成為職業棒球手，更走去美國辛辛那堤Reds棒球隊面試。不過最終未能如願成為職業棒球手，但未有因此而對棒球的熱愛減退。