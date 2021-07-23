東方日報C1：姜濤姚焯菲新人王結盟　乘勢攻影壇

人氣王姜濤將踩入影壇，夥拍影后毛舜筠拍攝英皇新片！據知該片還有另一女角，電影公司屬意現已有大批擁躉的另一新人王姚焯菲（Chantel）參演，若落實的話，兩大年輕偶像聯手合演新片，勢必成為影壇焦點！

男團MIRROR人氣爆燈，近日12位成員更對進軍影壇虎視眈眈，當中「大叔情侶」Anson Lo （盧瀚霆）及Edan（呂爵安）早前已先後進組拍片，一嘗躍登大銀幕的滋味。至於隊中的「風頭躉」姜濤，亦已被導演彭秀慧睇中「處男下海」，下月將夥拍影后毛舜筠演出英皇電影投資、大打溫情牌的新片，據知該片還有另一女角，有指屬意找憑《聲夢傳奇》彈起的「國民初戀」Chantel或「跳舞女神」鍾柔美，但一切要待電影公司安排試鏡落實，如果Chantel「中標」，她與姜濤兩大人氣王齊齊「破處」拍戲，定必掀起不少話題，極具睇頭！而MIRROR多位成員包括Anson Lo、Edan以及Jer（柳應廷）有傳亦有份試鏡，其中一人將參演該片。

彭秀慧4年前執導《29+1》後，雖然贏盡口碑，但未有乘勝追擊，慢工出細貨的她近月終於「拍板」製作新片，預計下月開拍，目前劇本及故事各方面仍在「更新中」。日前她接受訪問時表示，很感謝英皇電影老闆楊受成全力支持她的創作，對於成功奪走姜濤的「第一次」，她說：「佢都要經過幾次試鏡先獲得落實。其實唔止佢，其他好幾位MIRROR成員都邀請過嚟試鏡，要睇啱唔啱、檔期配唔配合到都好講緣分，總之能夠搵到毛姐（毛舜筠）配姜濤，我想得到嘅嘢已經得到咗！」

角色保留獨特魅力

她直言很欣賞姜濤，覺得他有「獨特的魅力」，今次劇本將為他保留7成「原形」：「我同花姐（MIRROR經理人）都覺得第一套戲唔需要將佢大改造，咁樣可能會令佢壓力好大，我哋會攞佢獨有嘅元素，留番3成畀我創作同埋『畫』出嚟。」她指花姐起初不覺得姜濤可以成為演員：「佢由細到大只鍾意唱歌，但佢喺台灣拍劇前後，分兩段時間跟過我上堂學做戲，坦白講，後嚟我覺得佢真係開咗竅，好明顯成長咗，終於覺得演戲其實好好玩。」而毛舜筠與姜濤見面後，對這位年輕人亦甚有好感，並曾在試鏡時助陣，彭秀慧說：「佢陪我一齊同啲年輕人試鏡，仲落埋場同佢哋撞戲。（佢幫姜濤試鏡？）嗰日毛姐啱啱唔得閒呀！」至於英皇電影高層邵劍秋昨日亦有受訪，問到姜濤的檔期會否很難度？他說：「佢好專業，會盡量調配其他工作配合電影拍攝檔期，電影預計8月底開拍。」

孖Ian快閃出巡

另外，姜濤昨日偕隊友陳卓賢（Ian）現身金鐘一個商場出席品牌活動，吸引過千「鏡粉」佔據兩層樓舉牌撐偶像，而企正中間頭位的粉絲更是清晨5時已到場霸位！身穿後援會Tee的「鏡粉」不時高呼偶像，叫喊聲震撼整個商場，後來2人在花姐及10多名工作人員「護駕」下步出店舖，全場即陷入瘋狂狀態，他們識做地向鏡粉揮手打招呼，之後就折返店內，全程快閃3分鐘。未幾，他們再在店舖下層現身1分鐘，今次更除低口罩，期間見姜濤窩心地做出食飯動作，似乎是問粉絲「食咗飯未」，期間又與Ian有講有笑兼攬攬，臨走前再揮手、雙手合十及鞠躬致謝，相當有禮。而MIRROR與ERROR今日會現身屯門市廣場出席ViuTV奧運活動，一班「鏡粉」昨日已在商場排隊霸位，認真誇張！

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