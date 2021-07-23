3千人倒數見MIRROR ERROR！粉絲企櫈試位大合唱

東京奧運今日（23日）開幕，ViuTV出動「台柱」超人氣男團MIRROR及ERROR下午到屯門市中心出席活動，商場有其中一區開放24小時，所以有唔少粉絲為近距離見偶像通宵達旦守候，非常誇張！到今日一早，現場人數愈嚟愈多，3層滿布「鏡粉」及「404」（ERROR粉絲名），合共最少超過3千人，眼見有不少姜濤應援手牌，有粉絲趁有時間食早餐醫肚，又不時出動「大炮」、電話、櫈仔試位影相，雖然人多非常擠逼，又有啲焗促，但粉絲都相當有秩序，，有保安駐守，但有劃分區域被推跌，有支持者就呼籲大家「企疏啲」互相遞就，現場亦有通道留予其他人士行走，橫跨3層嘅扶手電梯就已停用！

雖然人未到，但商場就不斷播放各個成員嘅MV及歌曲，當播到《大叔的愛》主題曲《突如其來的心跳感覺》時，全場粉絲一齊大合唱，見到Anson Lo MV時又尖叫，情緒高漲！

而其中有兩位「姜糖」於今朝6、7點到場，成功霸到有利位置追星，而「上班族」Fiona特登請假嚟捧場，佢更自爆係「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」當中用上姜濤照片做牆紙嘅主人翁，佢透露張「牆紙」係巴士燈箱Banner，5米x2米，係喺一個聖誕Party上一位粉絲抽中，但屋企空間有限而轉讓畀佢，而喺新年時老公想除低，但被佢拒絕，不過佢話老公冇介意仲係「姜糖」添，今日仲車佢到場呀！