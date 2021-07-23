搣甩書生形象！「頭皮」吳卓衡變身陽光男孩

無綫為迎接2020東京奧運會而舉辦的《明星運動會》已圓滿舉行，其中《愛．回家之開心速遞》中飾演「頭皮」的吳卓衡（Keef）負傷上陣，與隊友齊齊力戰，他們於游泳、田徑及足球比賽上，共掃得到4金2銅，成績理想。

Keef覺得仍有進步空間，因為他練習期間傷腳致影響表現，很想證明自己是運動形「陽光男孩」的Keef表示：「好想畀觀眾知道，我唔止能演文弱白面書生『頭皮』角色㗎！所以今次喺運動會上，好想有好表現，所以我膽粗粗搵咗《愛．回家》嘅崔錦棠教我田徑，自己好畀足心機練習，每次都係早到遲走，希望可以攞到好成績，證明自己有運動細胞可演『陽光男孩』嘅好動角色。」

人算不如天算，於比賽前一個多星期，他因為頻繁練習而拉傷大髀筋，以及2個腳㬹勞損，他說：「好彩仲有一星期時間畀我康復，跟足崔錦棠叫我嘅物理治療，到比賽時食埋止痛藥上陣，頂硬上！（成績如何？）記得男子4 X 100米接力賽中，自己後最後一捧，好大壓力，所以博到盡跑而傷及舊患，令到之後個人單項100米時，跑到一半就傷到唔能夠跑落去，要跳下跳咁過終點，雖然可惜，但冇後悔，因為團體賽連個人總共贏到4金2銅嘅成績，希望觀眾睇到我嘅努力。」