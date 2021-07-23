《阿女又戀嚟》星二代都玩！參加者大起底　高質港女求脫單

由練美娟主持嘅ViuTV最新真人騷節目《阿女又戀嚟》，搵嚟4個單身女仔，當中有星二代鍾慧冰個女林靜莉（Jeannie）、前主播植詠珊（Cathy）、曾效力時裝雜誌的網紅陳詠鈿、Now TV Sports 主持麥麗怡，節目準備咗 30 位男士畀4位女仔挑選，每人可以分配兩個男士，一個由父母欽點，另一個就由自己揀選，女士可以名正言順「一腳踏兩船」相處1個月，而約會期間，父母係可以全程喺電視機中睇到阿女同各男士約會情況！睇吓最終揀選嘅結果會係應「父母之命」定係「自由戀愛」勝出？節目今個星期一（19日）首播，由於題材新鮮，即時引起網友極大回響，網友都好奇究竟呢4位靚女有乜來頭呢？依家就同大家起底！

星二代林靜莉（Jeannie）

現年25歲嘅林靜莉媽媽係前港姐鍾慧冰嘅阿女，名副其實嘅星二代，目前係開電視嘅合約藝員，係少數有合約喺身，但同時可以亮相其他電視台嘅藝人。Jeannie自小熱愛舞台，曾經參演舞台劇時，因貌似韓國女星文根英而備受注目。樣子清純嘅佢，同媽咪鍾慧冰去韓國旅行時，曾被韓男誤以為係文根英。

前主播植詠珊（Cathy）

現年32歲的植詠珊獲網民大讚係「童顏美女」，曾任職空姐、有線娛樂新聞前主播，曾經訪問唔少紅星、好似關智斌、陳曉東咁，佢性格動靜皆宜，社交網好多行山、打籃球、做運動嘅相，形象健康，而且仲係愛狗之人，相當有愛心，最近播出一集，佢就同大隻型男Kenji（王子健）約會時一齊擔任狗義工，Kenji對佢好有好感，仲即場「逼婚」！

網紅陳詠鈿（CoCo）

現年25歲的陳詠鈿（CoCo）曾效力知名時裝雜誌，從社交網可見佢係一位活潑好動嘅女生，成日面帶笑容，係一名陽光少女，而佢興趣同一般香港女仔差唔多，行山、自拍、去旅行、社交網有唔少同父母嘅合照，可見一家人感情融洽！

Now TV Sports主持麥麗怡（Lily）

現年26歲嘅Now TV Sports主持麥麗怡（Lily）身高 1米74，名副其實係長腿女神，而佢仲兼職Model，佢講到明揀偶條件唔可以矮過佢，不過喺最近一集佢跟父母挑選嘅對象進行第一次約會時，大遲到超過一個半鐘，展現「公主式登場」，不過男方卻大方應對，一啲都唔介意，令Lily父母加唔少分！