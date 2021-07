影帝梁朝偉主演、漫威(Marvel)首部由華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將在今年9月上映,其飾演尚氣父親「文武」的角色及造型已引起注目,而近日更有網友晒出梁朝偉拍廣告時的合照,不過卻令大批網民熱議,並紛紛留言集體投訴,指把身高1.74米的偉仔拍得像「小矮人」,梁朝偉變「梁朝萎」!

偉仔去年已開始為內地手機遊戲《鴻圖之下》擔任代言人,今次是他正式以古裝扮相拍攝廣告,不少網友指這批花絮照竟把他拍得十分矮小,更笑言:「逐漸變成精緻的小老頭」、「中國最後一位蜚聲國際的演員,變成小人國。」、「他很上鏡,但拍得他太矮」、「拍照的拖出去打死!」、「組團去揍攝影師!」而網晒這輯相片的網友也承認:「是相片拍得太差了!不好意思!」、「是的,那個拿相機的,從高處拍下。」她更補充廣告是在香港拍攝:「能夠和梁朝偉工作,總算沒有白做,我心目中的巨星,超級沒有架子,人好到不行了!」