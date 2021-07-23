曾被同學排擠　姜河那打泰拳勁減66磅變靚仔

韓國31歲男星姜河那形象健康，在2006年出道至今都沒有負評而有「美談製造機」的稱號，他於2014年憑劇集《未生》成名，多年來演技獲讚的他於2019年退伍後憑劇集《山茶花開時》回歸，該劇成為2019年收視最高的迷你劇，他亦憑此劇在《KBS演技大獎》及《百想藝術大賞》勇奪視帝殊榮，但原來外表充滿陽光氣息的他學生時期曾因身形肥胖而被同學排擠，更曾因此患上社交恐懼症。

姜河那在學生時期是肥仔一名，高峰期重達220磅，當時他因為遭同學取笑及欺負而患上社交恐懼症，整天只坐在電腦前，直到有一天他在吃午飯時發現飯盒中的食物被同學吃光，裏面的字條寫着：「你吃了的話會更肥，所以我幫你吃了。」他大受打擊而下定決心減肥，勁減逾66磅變靚仔。

他出道後仍十分注重體重管理，堅持晚上6點後不會進食，連《未生》的女星姜素拉都說姜河那比她更忍得口，而他就曾在訪問中雜誌訪問中公開瘦身秘訣：「可以多吃負卡路里食物，例如南瓜、番茄、青瓜和椰菜，睡覺前如果覺得肚餓，我就會吃兩條青瓜，既有飽肚的感覺，還會經常去洗手間，這樣就有助減肥。」除了飲食方面，他亦經常做運動Keep住健康身形，包括打泰拳和踏單車：「因為泰拳中心沒有跑步機，我每天都會踏30公里單車，我在首爾不會坐交通工具，通常都會踏單車外出。」難怪減磅多年都沒有反彈。