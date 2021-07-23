原本係Twins成員！鄭希怡「舞」出色　接連意外影響星途

藝人鄭希怡（Yumiko）近年轉戰內地發展，去年參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》人氣急升，升呢「姐姐」嘅佢反而隨年紀增長愈有女人味，而且吸金力亦同樣上升，商演活動一浪接一浪。不過，其實早年星途唔算順利，頗為倒霉嘅佢經歷唔少意外，令其事業及人生大大轉變，甚至大受打擊。

早前接受內地節目訪問，透露原本有機會成為Twins嘅一員，但因為唔太適合，最後作罷。1999年參加新秀歌唱大賽入行嘅佢，獲英皇娛樂賞識，初簽約兩年一直上堂裝備自己，等待出道，上堂費用由公司墊錢，之後要還債。2002年與蔣雅文及劉思惠組成3T出道，翌年推出舞曲《舞吧！舞吧！》成為兩台冠軍歌，更奪得「新城勁爆跳舞歌曲」，獲封「舞后」之稱。

可惜，2004年Yumiko狂流鼻血，要做手術割鼻息肉，被迫停工。2012年於泰國布吉行山時失足，跌落30呎山坡兼被樹枝插穿肺險癱，頁昏迷兩日才甦醒。節目重提當年失足意外，佢表示：「你們可能就是想像會覺得很可怕，但是對我來說，我發現原來一個人從高處掉下去的時候，它是慢動作，我回憶起很多我人生以前的畫面，原來電影那些是真的。」意外發生後，Yumiko獲老公梁學儲承諾一生不離不棄，兩年後於泰國結婚，翌年誕下囡囡梁浸浸，一家三口幸福滿瀉。