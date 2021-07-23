ACGHK正式開鑼　動漫活動玩具展覽全面睇

動漫玩具迷年度盛事「第22屆香港動漫電玩節」（ACGHK）正式揭幕，由今天起至7月26日一連4天於灣仔會展舉行。除了一如過往備有大量漫畫、玩具及精品供選購外，今年更首度開設「潮巨匠藝術玩具展」，集合來自世界各地的巨匠及潮玩設計師的作品，當中不少更是首次曝光，同場還會展售多款超限量收藏品，另有必睇的動漫Cosplay大賽及電競賽事，讓大家盡興而歸！

大力水手 展售珍藏

今年最矚目是「潮巨匠藝術玩具展」（ELEFUNPOP ART & TOY SHOW 2021）首次登陸ACGHK，展售全球多個潮流及巨匠設計藝術家的作品。當中16位來自中國、韓國、法國、馬來西亞及香港的世界級藝術玩具設計師，以經典動漫人物「大力水手」為主軸，舉辦「大力水手度身訂造藝術展」（Popeye+ Friends Art Fit Exhibition），超過20多件獨一無二、度身訂造的作品首次曝光，多款超限量收藏品更會在場內展售。

潮玩力量 荔枝熊登場

至於「世界級潮玩型地」更打破疫情及環境所限，凝聚24位來自世界各地潮玩設計師的力量，展示其最新作品，讓一眾香港粉絲大飽眼福。好似來自韓國的荔枝熊家族亦會登場，舉辦「LYCHEE與好友『偶像彩繪展』」（LYCHEE & Friends Figure Pop Art Show），特別製作13cm LYCHEE模型，以色彩演繹不同藝術風格的LYCHEE人偶雕像。

Cosplay大賽 20強爭霸

Cosplay大賽向來是動漫電玩節的重頭節目，今年入圍Cosplayer多達20位，並將於7月24日及25日於主舞台舉行為期兩日的總決賽。大會專業評審團將根據服裝化妝、現場表演、創意難度、台風4個準則進行評分，最後選出冠、亞及季軍，身為Cosplayer迷記得捧場！

原創人型 好物共賞

第十二屆原創動漫人型設計比賽早前進入決賽階段，今屆比賽主題為「開心、喪作」，並設公開組及學生組，評審團由Winson Ma、ULTRAMAN超人等多位業界專業人士組成，以造型、立體或平面技巧、創意及表達能力等多方面進行評審。獲獎作品會於場內展出，玩具迷一於入場朝聖！

畫壇新星 一睹風采

動漫節又豈少了漫畫元素﹖大會今年特別與香港動漫畫聯會辦「2021香港原創漫畫新星大賽」，參賽題材不限，分為故事漫畫組、繪本漫畫組及四格漫畫組，評審會對故事創作、表達風格、畫工、造型進行評分。得獎作品將於場內展出，讓漫畫愛好者一睹畫壇新星的風采。特別一提，場內還設有ACGHK同人區，一連4日展出同人創作。

電競激戰 攞盡優惠

為迎合電競熱潮，香港電競嘉年華2021首次於場內舉行，屆時不但會進行「激鬥峽谷香港公開挑戰賽」及「FIFA 21 香港球皇爭霸盃」兩項大型賽事外，還設有「電競街」及「電競體驗館」，前者提供不同電競補品的購物優惠，後者則提供最新的遊戲和產品試玩。另一方面，數碼港也將率領約20家本地遊戲商共同設立專屬展館，Gamer不容錯過！

第22屆香港動漫電玩節

日期︰即日起至2021年7月26日（星期五至星期一）

時間︰10:00am~9:00pm（7月26日8:00pm閉館）

地點︰香港會議展覽中心1號展覽廳

門票：$40

網址：www.ani-com.hk