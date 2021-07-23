193睇死個妹《全民造星IV》入唔到圍

人氣組合ERROR到屯門出席ViuTV宣傳東奧的電視賞活動，4子表示每日會輪流為奧運節目做評述，193（郭嘉駿）踢爆肥仔因要拍MV，要其他成員頂足幾日廠期，自嘲是「香港攝時間之王」的保錡即笑言幫到他。肥仔就解釋因要跟姜濤為合唱歌拍MV，又預告新歌是香港這幾年未出現過的曲風，其他成員即笑他：「教堂嗰啲呀？《愛是不保留》嗰啲？」又即場合唱《主能夠》，認真抵死！

而講到193妹妹郭嘉盈參加《全民造星IV》，193笑言：「我有叫花姐可唔可以畀阿妹入圍，但我估阿妹應該入唔到，因為啲人太勁，我個妹好渣。（你事前知唔知？）佢有問我意見，我叫佢唔好搞咁多嘢，因為佢做銀行本身高薪厚職，但佢依家連份工都辭埋嚟參賽，可能佢唔知阿哥咁垃圾，做193阿妹冇用㗎，做魯庭暉（ViuTV高層）個妹先有用！所以呼籲model公司搵我阿妹。」但他都透露已有大品牌搵妹妹拍廣告。問到可會過兩招給妹妹？肥仔即大爆193曾叫自己教其妹跳舞，但認為應由身為「形體大師」的對方親自教。

至於阿Dee女友文芊澄亦有參賽，他亦「睇死」女友入不到圍：「因為今年有成幾千人參加，希望花姐可以開隊『湊人數練習生』，起碼家屬都有啲謝禮。」193又笑言如果兩個家屬都未能入到99強，阿Dee就會辭職：「但我就會繼續拍廣告，仲接埋佢嗰啲。」而保錡又踢爆肥仔有份為《造星IV》「選妃」：「但佢唔係評判，只係搵個位坐低幫手教跳舞。」