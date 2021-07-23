MIRROR被鏡粉叫到耳鳴　Edan遭Jeremy爆副偈係假？

人氣男團MIRROR及「宇宙天團」ERROR今日（23日）「攻陷」屯門市廣場，為ViuTV宣傳東奧推出的電視賞活動造勢，席間16子分批介紹獎賞禮物，當中以劇集《大叔的愛》中的「牧田CP」Anson Lo及Edan登場時的歡呼聲最為轟動，全場「鏡粉」嗌破喉嚨！

MIRROR活動後受訪，隊長Lokman表示眼見有半萬名「鏡粉」到場支持覺得好誇張，又笑話出場至直入休息室雖然只得短短數分鐘，但受過尖叫聲「洗禮」後大家都有少少耳鳴，Anson Lo接話：「MIRROR 12個加ERROR 4個嘅Fans，冇話數量，每個Fans肯嚟支持我哋就已經足夠。」追問他有否受日前被爆出櫃的報道影響？他回應指目前專注工作：「見到Fans好開心！（會唔會澄清？）唔回應啦！」

講回東奧，問到MIRROR會否擔任旁述員？Lokman笑說應該會搗亂多過評述：「交番畀專業嘅人員，我哋業餘喺旁邊搞吓氣氛就算！」Frankie爆笑話最怕到時認錯人、噏錯名！12子又謂盡量夾期齊齊睇奧運，起碼都要一齊約食飯。

姜濤8月中開戲

對有指團中「人氣王」姜濤將接拍由彭秀慧執導的電影，他直認8月中會開工，可以同影后毛舜筠對戲都好期待，為做足準備工夫，他指有現時積極上戲劇堂，問到片中另一女角是否憑《聲夢傳奇》彈起的「國民初戀」Chantel？他說未有定案，但應該不是，至於問到Anson Lo、Edan及Jer是否都有份去試鏡？其中Jer坦言有份，不過還未知結果：「唔排除拍電影嘅可能，自己都鍾意做戲，之前拍完《男排女將》好開心，有好大成功感。」

Edan及Jeremy否認拍樓盤廣告

有傳Edan及Jeremy日前以貴氣Look接拍樓盤廣告，令一眾「前夫」極為心荒，深怕被另一半「榨乾」買樓，二人則大派定心丸否認，以穩「前夫」軍心，其中前者不諱言笑說好恨拍樓盤廣告：「係都開心嘅！睇吓有冇機會送個單位畀我！絕對唔介意拍！」另外，再問到Edan是否會參演ViuTV青春游水劇《i.SWIM》？他坦承正密密練水及操肌，難避騷肌「派福利」：「《大叔的愛》副身材唔夠做啦！要再大隻啲，希望有時間操！」豈料被Jer踢爆對方的《大叔》劇照是P圖，笑翻12子！問到Anson Lo會否跟Edan於新劇再續「前緣」做CP？他笑話：「私底下約佢游水算啦！（對厭咗？）其實都唔係成日見，好多嘢都冇得選擇嘅，哈哈！（《大叔》會拍電影版？）交畀公司決定。」