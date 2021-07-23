Honda Jazz e:HEV油電混能小揭背

一輛小揭背，平均1L汽油可行35.2km，到底是甚麼概念？即是由沙田駕車入東涌，又或由馬鞍山到元朗，也只不過僅消耗1L汽油。咁當然這個平均耗油數值是按日本JC08H+C標準計算，若是在車多繁忙的香港道路駕駛，打個八五折都仲有接近30km/L，足夠來回九龍灣至旺角2.5次，慳油到咁，市場少有。而能做出此出色油耗表現的正是全新抵港的本田（Honda）Jazz e:HEV混能小揭背。

Jazz e:HEV分屬全新第4代Jazz的新家族成員，與同屬新抵港的Jazz Crosstar及Jazz EX最大分別是，車載由一具1.5L直四i-VTEC引擎、雙電動馬達（一具負責發電，一具負責驅動）、新一代鋰離子電池及e-CVT自動波箱組成的Sport Hybrid i-MMD（Intelligent Multi Mode Drive）動感混能系統，能在駕駛期間智能地按實時路況及駕駛需要，自行於純電（EV）、混合動力（Hybrid）及引擎（Engine）3種不同動力模式中切換，從而達到高性能與低油耗兼備。試駕時，無論是燈位起步、加速、公路巡航，還是上斜，動力模式暢順無縫切換，沒半點突兀。不管處於哪一個動力模式，一樣要力有力。而在減速或落斜時，系統更會自行啟動充電再生，制動力會經驅動馬達回收，並轉化成電儲回鋰電池內。

數碼化儀錶 3種動力模式

全新數碼化儀錶設計簡約，除可顯示時速、電量等油量行車資訊，還可實時呈現油電混合動力傳遞簡圖。

規格表

車型：5門5座位混能SUV

引擎：直四i-VTEC

容積：1,498c.c.

最大馬力：98ps/5,600~6,400rpm

最大扭力：127Nm/4,500~5,000rpm

電動馬達：AC同步馬達

綜效馬力：109ps/3,500~8,000rpm

綜效扭力：253Nm/0~3,000rpm

傳動：e-CVT無段變速

驅動：前置引擎、前輪驅動

平均耗油量：35.2km/L（JC08H+C）

車身體積：4,045×1,695×1,535mm（長×闊×高）