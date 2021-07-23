孫穎囡囡聽音樂手舞足蹈勁可愛　成為全場焦點

「琵琶公主」孫穎帶同8個月大女兒劉蓓蓓出席老公劉詩昆旗下鋼琴學院開幕，年紀輕輕的蓓蓓，當聽到音樂便手舞足蹈，非常可愛，工人姐姐更抱住她滿場飛，嘉賓們也有逗她玩，輕易成為全場焦點。

孫穎透露學院投資3,600萬，更是夫婦二人送給女兒的禮物，望將來她能把父母的音樂藝術一直傳承，談到她忙於學院工作，是否難以分身照顧女兒？她說：「有同佢講，媽咪幫緊佢個學院做嘢，佢就會笑。（咁大份禮物送畀個女？）想去能夠傳承，劉老師話等個女2歲，親自教佢鋼琴，我先觀察住先，其實個女對好多嘢都好有興趣，我曾經有個心願話畀個女聽，我半生有個使命，就係傾心喺音樂教育方面，為香港同國家培養音樂接班人（有咩計劃？）會效法邵逸夫，3年內舉行劉詩昆獎，寄望他日我同劉老師唔喺度嘅時候，呢樣嘢都會一直行落去。」

而汪明荃則表示與劉詩昆相識多年，不過由於手指細，未能跨越8個琴鍵，故對鋼琴沒有興趣，只是曾為角色學習過一小段鋼琴，但已感相當辛苦：「練咗好耐，啲手指跳嚟跳去，不過鋼琴係一個藝術，啲父母都好鼓勵仔女開學鋼琴、跳舞、小提琴，鋼琴係基礎。」談到老公羅家英早前身體不適，汪明荃表示已沒有大礙：「佢呢排都教緊八和嘅新秀演出，我就忙緊出席國家藝術基金論壇，好開心香港嘅粵劇同戲曲都可以撥入基金申請類別。」至於到場嘉賓有保安局局長鄧炳強、香港貿易發展局主席林建岳等出席，場面熱鬧。