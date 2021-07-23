【特約報道】俗語「男過四十天過午」，男士四十歲後，身體機能逐漸下降，很多健康弱點一一浮現，例如力不從心、肌肉痠痛、體力變差、健忘等，恐是「中年危機」報到。實際上，這些症狀都與腎氣虛有關。

《黃帝內經》：「男子五八腎氣衰，髮墮齒槁。」意指男人四十時腎氣衰退，開始脫髮及牙齒枯槁。腎為先天之本，精藏於腎，主生長發育，主骨生髓。尤其於男性的生命週期，更是與腎氣的強盛息息相關。

隨著年齡增長，腎氣逐漸減弱，加上男士工作壓力大，腦力虛耗、體力透支，加上生活中的不良習慣如縱慾過度、煙酒熬夜等，會進一步消耗腎氣。腎是五臟六腑之本，腎虛連帶影響各臟的平衡，例如腎陰虧虛者無力滋養肝臟，出現水不涵木的狀態，肝經因而失養，虛風易成，肝陽上亢，表現為脅肋部隱痛、頭暈目眩、情緒不穩等。

腎虛指腎的精、氣、陰、陽不足，當中以「腎陽虛」和「腎陰虛」最常見。腎陽虛者精力疲倦、渾身乏力、陽痿早洩、性慾減退、四肢發涼；腎陰虛者則脫髮白髮、膝膝酸痛、失眠健忘、心煩燥熱、口咽乾燥、暈厥耳鳴。

左腎司六腑之功能，右腎轄五臟之運行，是人體全身陰陽的根本，是人體的先天之本。腎氣足，方能有效溫煦、滋潤、濡養五臟六腑，達到「腎氣足，百病除」。所以，養腎是男人防衰抗老的重要關鍵，如果男人在四十歲前後沒有好好保養，身體狀態下坡速度就快；保養得好，下坡速度就能放緩。

腎陰虛者可食用海參、山藥（淮山）等滋陰；腎陽虛者則可食羊肉、栗子等補陽。養腎應多吃黑色食物，能入腎強腎，如黑棗、黑豆、黑芝麻、黑木耳等。日常也要保持心境平靜，切忌驚恐，因為驚恐情緒於中醫角度會傷腎。

艾灸更是男士補腎養生好方法。艾灸能溫經通絡，溫煦腎臟，直接將元陽之氣輸送到腎腧，達到培補陽氣，益其真陰的效果。

腎藏精、為先天之本，腎補好了，五臟都可受益，男人四十也不易虛。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。