想湊夠「好」字？林峯打算生多個

藝人林峯、鄭希怡、林愷鈴及周汶錡等昨日（22日）現身品牌活動，林峯的愛女快將1歲，問到有否打算為女兒添個弟弟或者妹妹時？他坦言：「都有呢個想法，不過都係順其自然，多謝大家關心。」而已有年半多的時間不在港的他透露將發布新歌，並會在內地及香港進行宣傳，年底亦會在港拍攝電影。講到新歌，他稱今次會與林家謙合作：「好開心可以同新嘅音樂拍檔合作，多謝家謙為我度身訂造歌曲，一路以來都好想做首歌關於歌迷，回饋佢哋多年來嘅支持，歌迷會明白歌詞當中嘅意思。」

而林愷鈴談到生命中難忘的第一次，她表示是第一次在時裝店內公開表演，唱了一首歌，當時還遇上蔡依林，非常難忘。她透露最近有寫歌，完成了接近兩、三張專輯的歌曲數量，不過並不是每首都用得上。正在放暑假的她希望趁這段空閒時間好好裝備自己，例如上關於音樂、唱歌的課堂，以及在演技方面磨練。

至於鄭希怡認為第一次永遠都是難忘的，例如囡囡第一次叫她媽媽、第一次見到囡囡行、或者她自己第一次上台唱歌等。有好幾年沒有出歌的她剛剛推出新國語歌《更好的自己》，成績不俗，她透露剛錄了第二首新歌，很快面世。

另外，名模周汶錡大仔剛幼稚園畢業，即將升讀小學，她笑言是人生另外一個階段，感覺是一個很快的成長過程，既不捨又開心，看到大仔在畢業禮中表演，她坦言十分感動：「不過唔好意思喊出嚟，因為戴住口罩。見到佢成長，都係經歷同回憶。今次囝囝主動向老師提出要致詞，而佢自己又做到，我覺得都幾開心，不係我迫佢，而係佢自薦要做，又做得好好，佢好勇敢，佢都有少少表演欲，不過落台後佢又變番怕醜。」對於囝囝的表現，她永遠給一百分、滿分，因為是自己的小朋友。