今日(23日)香港天氣十分酷熱,正忙於拍攝無綫新劇《童時愛上你》的咪神高海寧,亦百忙中抽閒,坐遊艇出海消暑。見擁有34D導彈上圍的她,穿上三點式躺在船上玩「遊艇春睡」,迎風撲面享受日光浴,擺出多個不同的誘人POSE展示身段,「倒奶」效果令人相當治愈,加上她迷人誘惑的「高潮眼」美感十足,令人精神為之一振,她表示:「活就是你愈愛它,它越可愛,好心態, 真的決定好狀態,Life is a journey and only you hold the key.」 網友高呼久違了的34D終於凱旋歸來,為炎炎夏日添上色彩。