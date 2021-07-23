李蔓瑩女兒身男人心　連打9粒鐘機打到嘔

2021動漫節今日（23日）於灣仔會議展覽中心開幕，吸引大批動漫迷到場。「宅男女神」李蔓瑩（Renee）與「Agent L」曹梓沖現身場內一家用遊戲機攤位活動，齊齊打機。有10年機齡的Renee試玩賽車遊戲，表現得相當唔錯，她賽後表示自己早已考獲駕駛執照，平日屬安全司機，她説：「我係安全駕駛者，有5年牌啦，不過通常都喺自己熟悉嘅地方，即係屋企附近揸車。（最初點接觸打機？）其實我由細到大都有打機，細個玩手提遊戲機，再到智能電話遊戲，之後就玩家用機，（鍾意玩男仔Game？）我本身份人都幾男仔㗎，得個outlook係女仔。」

至於Agent L自稱平日少打機，他即場試玩槍戰遊戲，本身使用輕機槍的他亦應主持要求，配合Agent L形象使用手槍作戰，結果亦不負眾望順利過關，他説：「平時工作忙，打手機game多，做完嘢休息吓，返到屋企又要剪片，冇乜時間打，（返到屋企都做嘢，唔使陪另一半？）剪完片其他時間就陪另一半，你咁樣跣我？哈哈。」

問到二人最長時間試過打幾耐機，Renne指曾連續玩9小時：「打到差啲嘔呀！」身旁Agent L亦被她嚇親：「我最多都係兩至三個鐘，因為眼會好攰，（打咁耐有冇畀另一半投訴？）絕對有啦，試過夜晚打打吓機，女朋友同我講，你打機得啦，唔使理我啦，我即刻將部電話飛走。」Renne笑指另一半都喜歡打機，所以不會投訴，反而會「爭機打」。