粵劇名伶陳好逑病逝　享年91歲

粵劇名伶陳好逑今午因病離世，享年91歲。粵劇名伶阮兆輝證實此消息，並指兩、三個月前曾跟對方通電話，當時對方精神仍相當之好，還向他問候一番，估不到之後便再入院，因疫情探病不方便，他亦沒有最新的消息，只知之前對方曾動過腦手術，對於她的離世，阮兆輝指是粵劇界的重大損失，他說：「因為佢每一次嘅演出，都係一個好標準嘅示範，一舉手一投足都執得好正，佢嘅離開可以話係粵劇界不可彌補嘅損失。」

她自小跟名伶粉菊花學戲，陳寶珠是她的師妹，1957年，陳好逑與梁寶珠、陳寶珠以及梁醒波等組成「孖寶劇團」，直至1960年代中期，她則與林家聲、紅荳子等人自組「頌新聲劇團」；多年來致力推動粵劇發展的她，於粵劇界貢獻良多，亦是當今香港粵劇界四大名旦之首。其餘三位是吳美英，尹飛燕和南鳳，南鳳今受訪時亦十分傷心，並說：「近年我身體都唔係幾好，同佢比較少見，但聽到消息好心痛、好難受，當年同聲哥（林家聲）、逑姐（陳好逑）一齊做戲，真係共同有好多經歷，一年內尤聲普同佢都先後去世，真係好傷心。」

據知，近年陳好逑身體一直不佳，曾患多次癌症，並動過腦手術，有時說話都會不太順暢，但她依然樂觀面對一切，身邊朋友得知她的離世都非常痛心。