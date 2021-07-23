【盤點月餅早鳥優惠I】中西日人氣餅店篇

雖然話9月才到中秋節，但各大品牌已紛紛摩拳擦掌，推出各式各樣的早鳥優惠希望攻佔市場，為免大家花多眼亂，今次會分門別類推出月餅早鳥懶人包，讓大家一目了然，率先登場的就有餅店及不同餐飲品牌推出的月餅早鳥優惠。

純素無麩質

以前素食者可以吃的月餅選擇不多，但近年則變得多花款，健康烘焙店The Cakery今年推出4款口味月餅，包括黑芝麻流心、杧果豆蓉流心、茉莉花茶紅子和芋泥豆蓉，標榜純素無麩質，任何人都適合享用，由現時至7月30日預購可享有85折早鳥優惠。（8月21日開始換領）

首推月餅

香港有很多懷舊美食，金黃香脆的雞蛋卷就是其一，本地雞蛋卷品牌「回味」在今年中秋首次推出流心奶黃月餅和抹茶陳皮紅豆月餅2款口味，由現時至8月25日於指定網站預購月餅，可以用約83折早鳥優惠價購買。（9月8日開始換領）

指定信用卡6折

奶黃月餅的風潮歷久不衰，美心餅店的流心奶黃月餅是其一，今年品牌推出全新包裝設計，若然想大量購買還有着數。由現時至9月14日於指定網站選用指定信卡預訂流心奶黃月餅（6盒原箱），可獲6折優惠，客人亦可選擇送貨服務，方便送禮。（8月9日開始送貨）

浪漫玫瑰

為愛侶送上象徵愛情和浪漫的玫瑰，可加添生活情趣，法國糕點品牌DALLOYAU今年推出的PARIS MOON奶黃月餅禮盒以凡爾賽宮後花園的玫瑰作設計靈感，高貴又喜慶。由現時至8月23日品牌推出約9折的早鳥優惠，若然想感受法國人的浪漫，就要留意。（8月24日開始換領）

得獎月餅

月餅種類和口味繁多，想吃得好就要識得揀，皇玥月餅由奶黃月餅始創人葉永華師傅和徒弟黎永冠師傅主理，其流心月餅連續3年奪世界食品品質評鑒大獎Monde Selection「最高金獎」，月餅除了至尊系列、時尚和經典系列外，今年還有新出的低糖奶黃、低糖芝麻、低糖綠茶及低糖烏龍茶口味等，由現時至7月31日於門市選購早鳥優惠低至85折，8月1日至30日則約89折優惠。（門市有現貨提供）

清新茶香

月餅配茶湯品嘗，可消除油膩感，法式甜點品牌Paul Lafayet今年推出的雙層月餅禮盒，內裏有4款以茶入饌的奶黃月餅，第2層就有玫瑰花茶、日本焙茶、茉莉花茶和伯爵紅茶，方便大家拼配食用。由現時至8月31日，品牌推出早鳥優惠，會員會有7折，非會員有75折。（8月23日開始換領）

健康有意義

傳統月餅多是標準的大小，吃1個已很容易就超標，社企iBakery推出的迷你健康月餅有蛋黃白蓮蓉月餅可能會合你心水，另外還有「陳皮豆沙．蛋黃白蓮蓉」雙式月餅禮盒，客人也可根據需要作單個購買。月餅由不同能力的僱員手工製作，限量推出，分外有意義。由現時至9月3日訂購禮盒，有約89折優惠。（8月6日開始換領）

朱古力香濃味力

深得朱古力迷歡心的龍島於今個中秋推出全新的朱古力流心月餅及奶黃流心月餅。前者在特濃朱古力月餅中間夾入醇厚朱古力醬，一啖即令滿口充斥可可濃厚香氣；後者則在經典奶黃月餅注入香濃幼滑的蛋黃流心餡料，外脆內軟，蛋香的鹹香令人一試難忘。品牌更推出「圓滿」及「皓月」兩款全新禮盒，並同時推出以明亮的橙黃色配以銀色點綴新月至滿月的中秋朱古力及曲奇禮盒系列。品牌於即日起至7月27日及7月28日至9月7日分別推出早鳥優惠及推廣優惠等。其中早鳥優惠包括購買每滿HK$700即可獲贈HK$50現金優惠券、CACAO HK$10手調飲品現金禮券及雜錦果仁朱古力禮盒；而指定銀行客戶及會員更享指定產品85折起優惠及多種優惠呢！（月餅禮盒8月18日起換領）

選用日本食材製作

日本蛋糕及和菓子連鎖店Chateraise今年也帶來源自日本的獨特月餅滋味，由品牌自家工場精心焗製，選用北海道產的麵粉及紅豆製作，並以南阿爾卑斯白州的天然水蒸製餡料，加入芝麻及核桃等令香味及口感更為豐富。月餅有紅豆、棗泥、抹茶及芝麻4款口味；於即日至8月31日可享約9折的早鳥優惠（9月1日至21日換領），選購3盒或以上更享優惠價。

超靚禮盒夠驚喜

每年月餅禮盒總帶來驚喜的Lady M，今年就以星空及摩天輪為設計主調，帶來「Celebration of Lights 星夜摩天輪中秋禮盒」。月餅禮盒由品牌美國總公司設計，立體摩天輪上的閃爍燈光宛如夜空中的星火，以簡約摩登的煙花圖案襯托，摩天輪會閃仲識郁，可以轉動，滿足生氣。一盒有6件獨立包裝的月餅，一共兩款口味，分別是迷你奶黃月餅及迷你朱古力月餅，隨盒更附上同系列設計與色調的特製紙袋及心意卡，可親手寫上心意滿滿的祝福。即日至7月31日可以預售價、約92折選購禮券，並於8月23日起換領。

款式多優惠亦超多

本地老字號唐餅店奇華餅家就推出「月賞愈多」推廣優惠及信用卡限定禮遇，包括由即日起至9月21日期間的節日限定優惠，選購兩盒至尊雙黃蓮蓉月餅、或同等價值的月餅及月餅禮券滿HK$616，即可享「三重賞」獲贈總值HK$360現金優惠券。三重賞分別是至尊月餅優惠券作HK$100使用、餅食優惠券兩張（每張可作HK$100使用）及奇華切肉臘腸優惠券作HK$60使用。

百年老字號新舊糅合

成立百年的本地品牌恆香老餅家，堅持傳統並糅合新意，今年推出全新的蛋黃蓮蓉口味及流沙奶黃口味酥皮月餅，還將廣受歡迎的經典雙黃白蓮蓉月餅，以及滋味流心奶黃月餅換上新設計外觀，前者顯矜貴、後者顯清新。品牌更推出全新禮盒設計，包括四喜滿堂禮盒及經典雙喜禮盒，精選多款經典月餅，搭配全新金漆滿月設計，尊貴雅致。新口味月餅由即日至7月25日期間推出早鳥價，於7月26日至8月22日則推出優惠價。經典的雙黃白蓮蓉月餅、新派的流心奶黃月餅及月餅禮盒等也有早鳥價及優惠價，即日至7月25日或之前選購各式月餅可享低至5折優惠，選購月餅券，更可以最多獲贈5張品牌購物優惠券及現金禮券等（數量有限，送完即止）。