【美女饕廚】Soho生力軍篇

今日為大家介紹一家位於港島Soho區中心地帶的餐廳。餐廳只有22個座位，所以要預早訂位。這家餐廳主廚為Chef Leonard Cheung，是位年輕的主廚，曾於多間米芝蓮餐廳做過，在今年三月開了第一間自己的餐廳，並定製了精緻輕盈的菜單。這裏只有晚餐，晚餐為季節性的菜餚，每道菜式都十分創新，融入了分子料理烹飪技術，更加入西方混合亞洲風味配搭，主廚非常着重細節和味道平衡。

香港有愈來愈多的餐廳專門提供以蔬果為基礎的美食，主要針對那些希望在日常飲食中加入更多纖維的客人，與上一篇夏日水果饌一樣，菜單主角是時令蔬菜水果，炎炎夏日最適合不過。先是開胃菜，番茄撻配煎茶梳打，清新醒胃。之後是用乳清液、蘋果蓉和檸檬汁做凍湯品，靈感來於西班牙凍湯，入口散發啖啖清香。

再來是海膽配酒釀啫喱，加入了蜜瓜和八角，菜式別樹一格。之後是日本舞茸菇清湯，靈感來自越南牛河湯底，湯底下有一片薄薄鵝肝醬，上面鋪着新鮮舞茸菇來取代傳統牛骨做法，菇肉烤至脆口，十分惹味。

緊接是主菜，一款是松露溫泉蛋配新鮮蠶豆，味道沉穩內斂，另一款是松露炒蛋，松露分量多，香氣誘人，炒蛋嫩滑，蛋液熟度剛剛好。

另一款主菜是伊比利亞豬頸肉，煮至3成熟，肉質柔軟，味道介乎牛柳與叉燒之間。

最後到甜品了，是香蕉法式多士配魚子醬，大膽的配搭換來驚喜，鹹甜平衡得宜，帶啖啖香蕉芳香。

另一款是豆腐花，上面是分子料理Espuma泡沫，下層豆腐花像日式杏仁豆腐，中間夾着荔枝肉，口感豐盈。

——————

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）