王浩信開金口獻唱：我好鍾意唱歌！

視帝王浩信今晚（23日）現身奧海城舉行的「全城齊睇東京奧運開幕禮」，並大開金口唱了《夏日傾情》及《至少還有你》兩首歌，他坦言已差不多2年未有出席類似的公開場合，大讚現場氣氛好，更有點感動：「因為我真係好鍾意唱歌，現場感受番觀眾嘅掌聲，原來係咁重要，希望疫情快啲完，我可以唱現場，其實依家都改善咗，之前活動冇晒，希望將來觀眾唔使戴口罩。」

講到奧運項目，他表示最鍾意看羽毛球比較，因為由細打到大，另一個項目是劍擊：「因為我嘅工作室簽咗劍擊嘅港隊隊員佘繕妡，希望幫佢運動事業有更好發展，我開緊劇，所以唔可以去東京現場為佢打氣，不過我會睇直播支持佢，我都喺網上出Post叫佢加油，希望香港市民都同佢加油。」

女兒罕有入鏡

提到早前他做網上直播女兒罕有入鏡，他解釋說：「囡囡好想睇我直播時同邊個傾偈，佢只係出咗半秒，估唔到大家Keep底。（會唔會開親子頻道？）唔會，想保持私隱，對佢校園生活好啲。（如果廣告商搵一家人或者父女檔做嘢，會唔會接？）我形象好少係咁，亦都冇打算行呢個方向，一切要問經理人，我保持中性態度。」